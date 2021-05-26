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Altay onsekiz yıl sonra Süper Lig'de

Süper Lig'e yükselen son takım Altay oldu.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:45
Altay onsekiz yıl sonra Süper Lig'de

Altay onsekiz yıl sonra Süper Lig'de

      Süper Lig'e yükselen son takım Altay oldu.Türk futbolunun iki büyük çınarı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaştı.Altay, Play-Off maçında Altınordu'yu 1-0 yendi.Bu sonuçla Altay,  Göztepe ile beraber İzmir’i Süper Lig’de temsil etmeyi hak eden ikinci takım oldu. 2002-2003’te Süper Lig’e veda ettikten sonra TFF 3. Lig’e kadar gerilemesine rağmen tekrar TFF 1. Lig’e çıkan Altay, finalde Altınordu'yu 1-0 yenerek Süper Lig'e yüseldi.

    Karşılaşmanın tek golü 89. dakikada geldi.89. dakikada Altay, Paxiao ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmayı Altay 1-0 kazanarak Süper Lig'e yükseldi.Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay’a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli yönetimindeki Siyah Beyazlı ekip, 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.

Altınordu: Erhan, Salih, Kahraman, Yusuf, Sinan, Oğulcan, Ahmet İlhan, Furkan, Hüsamettin, Recep, Metehan

Altay: Cihan, Cebrail, İbrahim, Murat, Mehmet, Scuk, Poko, Thiam, Regattin, Ziya, Kappel

   

Son Güncelleme: 27.05.2021 00:23
Anahtar Kelimeler:
AltayAltınordu
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