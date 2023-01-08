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Altı gollü maçın galibi yok....F.Karagümrük 3 - Konyaspor 3

Spor Toto Süper Lig 18. Hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Konyaspor’la 3-3 berabere kaldı.

08 Ocak 2023 Pazar 15:23
Altı gollü maçın galibi yok....F.Karagümrük 3 - Konyaspor 3

Altı gollü maçın galibi yok....F.Karagümrük 3 - Konyaspor 3

   Spor Toto Süper Lig 18. Hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Konyaspor’la 3-3 berabere kaldı.Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oyanan karşılaşmayı Kadir Sağlam, Hakan Yemişken, Mehmet Kısal hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 7. Dakikasında F.Karagümrük Magomed Ozdoev ile 1-0 öne geçti.8. dakikada F.Karagümrük’te Otabek Shukurov sarı kart gördü.27. dakikada F.Karagümrük’te Fabio Borini sarı kart gördü.27. dakikada F.karagümrük’te Fabio Borini sakatlanarak yerini Burak Kapacak’a bıraktı.33. dakikada F.karagümrük, Mbaye Diagne ile skoru 2-0 yaptı.45+3.dakikada Konyaspor’da Oğulcan Ülgün sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı F.karagümrük’ün 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Konyaspor’da Konrad Michalak ve Amilton oyundan çıktılar.Yerine Muhammet Demir ve Zymer Bytyqi oyuna girdiler.46. dakikada F.Karagümrük’te Rayyan Baniya sarı kart gördü.49. dakikada F.Karagümrük’te Mbaye Diagne sarı kart gördü.59. dakikada Konyaspor’da Endri Çekiçi oyundan çıktı.Yerine Robert Meriç oyuna girdi.

   63. Dakikada Konyaspor’da Oğulcan Ülgün oyundan çıktı.Yerine Bruno Paz oyuna girdi.64. dakikada F.Karagümrük’te Ebrima Colley oyundan çıktı.Yerine Samed Onur oyuna girdi.65. dakikada Konyaspor Mame Biram Diouf  ile skoru 2-1 yaptı.

   72. dakikada Konyaspor, Mame Biram Diouf ile skoru 2-2 yaptı.85. dakikada F.Karagümrük’te Mbaye Diagne, Burak Kapacak ve Otabek Shukurov oyundan çıktılar.Yerine Colin kazım, Kerim Frei ve Lawrence oyuna girdiler.Konyaspor’da  Ahmet Oğuz oyundan çıktı.Yerine Cebrail karayel oyuna girdi.88. dakikada F.Karagümrük, Kerim Frei ile 3-2 öne geçti.90+3. dakikada F.Karagümrük'te Davide Biraschi sarı kart gördü.90+5. dakikada Konyaspor, Mame Biram Diouf  ile skoru 3-3 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve F.Karagümrük evinde Konyapor'la 3-3 berabere kaldı.

Fatih Karagümrük:Batuhan Şen, Davide Biraschi, Ibrahim Dresevic, Rayyan Baniya, Matteo Ricci, Levent Mercan, Ebrima Colley, Magomed Ozdoev, Mbaye Diagne, Fabio Borini, Otabek Shukurov   

Teknik Direktör:Andrea Pirlo

Konyaspor:Erhan Erentürk, Adil Demirbağ, Guilherme, Francisco Calvo, Ahmet Oğuz, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Konrad Michalak, Amilton, Mame Biram Diouf    

Teknik Direktör:İlhan Palut

Süper Lig 18.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 18. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 19. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 08.01.2023 15:50
Anahtar Kelimeler:
A Fatih KaragümrükKonyaspor
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