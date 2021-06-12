Amazfit Cadde 10K Koşusu ve Spor Festivali Başlıyor

Akıllı saat ve bileklik teknolojilerindeki uzmanlığıyla tanınan küresel akıllı saat markası Amazfit ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, maraton dışında birbirinden farklı ve renkli spor aktivitelere de ev sahipliği yapacak.

Sporcular için özel olarak tasarlanmış akıllı saat: Amazfit T-Rex Pro

Dünya genelinde normalleşme çalışmalarının etkin bir şekilde uygulandığı bu günlerde, Amazfit T-Rex Pro, aktif bir yaşama geri dönen sporcuların güvenle kullanabileceği mükemmel bir akıllı saat olarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İster rekabetçi maraton koşularında, ister açık hava sporlarında, Amazfit T-Rex Pro, kullanımı kolay dörtlü küresel navigasyon uydu sistemi (GPS dahil), kan oksijen doygunluğu ölçümü ve askeri nitelikteki dayanıklılığıyla sporcular için geliştirildi. T-Rex Pro, tipik kullanımda 18 güne kadar dayanabilen pil ömrüyle mesafe takibi için üst düzey performansa sahip. 10 ATM su geçirmezlik özelliği ile terden ve yağmurdan etkilenmeyen Amazfit T-Rex Pro, ayrıca sporcuların sörf, yüzme veya dalış sporlarını yapmalarına olanak verecek şekilde tasarlandı.

Amazfit, insan sağlığını korumak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için dünya genelinde kapsamlı araştırmaların uygulanmasında aktif bir rol oynuyor. Dijital sağlık yönetimi alanında lider bir marka olan Amazfit, Türk tüketicisinin de sağlıklı yaşam dönüşümün içerisine dahil etmeyi ve sağlıklı yaşam teknolojileri alanında en çok tercih edilen marka olmayı hedefliyor.

Amazfit Hakkında

Eylül 2015'te kurulan Amazfit, Huami Technology'nin (NYSE: HMI) sahibi olduğu özel bir markadır. Stratos serisi, Basic serisi, Flagship serisi, Health serisi, Fashion serisi, Outdoor serisi ve X dahil olmak üzere yedi farklı model akıllı saat ve bileklik ürünü sunmaktadır. Amazfit ayrıca TWS spor kulaklıkları, akıllı koşu bantları, akıllı vücut yağ ölçümü ve spor malzemeleri dahil olmak üzere spor ve sağlıkla ilgili diğer akıllı donanımlar da üretmektedir. Olağanüstü tasarımı ve işçiliğiyle Amazfit akıllı saatler, Alman iF Endüstriyel Tasarım Ödülü ve Red Dot Tasarım Ödülü gibi birçok ödüle sahiptir. Amazfit ürünleri Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya dahil olmak üzere 70'den fazla ülke ve bölgede yer almaktadır. IDC küresel giyilebilir cihaz pazarı izleme raporuna göre 2020'nin ilk yarısında Amazfit saatleri İtalya, İspanya, Hindistan ve diğer bölgelerdeki yetişkin saat pazarının en büyük payına sahiptir ve Çin, Almanya, Fransa, Rusya ve Brezilya gibi ülkelerde en çok satan ürünler arasında yer almaktadır. Türkiye’deki resmi operasyonuna 2020 yılı sonunda başlayan teknoloji devinin Türkiye’deki liderliğini akıllı telefon ve tüketici elektroniği sektörünün deneyimli ismi Murat Sungur Özkan yürütüyor.