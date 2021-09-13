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Ampute Futbol Milli Takım'dan 10-0'lık galibiyet 

 Ampute Futbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 gibi farklı bir skorla yendi.

13 Eylül 2021 Pazartesi 18:34
Ampute Futbol Milli Takım'dan 10-0'lık galibiyet 

Ampute Futbol Milli Takım'dan 10-0'lık galibiyet 

    Ampute Futbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 gibi farklı bir skorla yendi.Polonya’nın Krakow kentindeki Garbarnia Stadı’nda oynanan maçta millileri farklı galibiyete taşıyan golleri, Ömer Güleryüz (4), Serkan Dereli (3), Kemal Güleş, Okan Şahiner ve Fatih Şentürk attı.

   D Grubu’nda mücadele eden ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ikinci maçını 15 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de İtalya ile oynayacak.

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Ampüte Futbol Milli Takımı2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
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