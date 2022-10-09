Ampute Futbol Milli Takımımız dünya şampiyonu oldu!

İstanbul’da düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası finalinde Angola ile karşılaşan Ampute Futbol Milli Takımımız, rakibini 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.Nef Stadyumu’nda yaklaşık 15 bin futbolseverin izlediği maçta Ampute Futbol Milli Takımımız, Angola karşısında 19. dakikada Ömer Güleryüz’ün golüyle öne geçti. Angola 24. dakikada Heno Adao ile beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Ampute Futbol Milli Takımımız, 31. dakikada Rahmi Özcan’ın penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Maçın 65. dakikasında sahneye bir kez daha çıkan Rahmi Özcan, skoru 3-1 yaptı.Ampute Futbol Milli Takımımız 49. dakikada Serkan Dereli, ile skoru 4-1 yaptı.

Ampute Futbol Milli Takımımız 2018’de Meksika’nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası’nın finalinde Angola’ya penaltı atışları sonunda 5-4 yenilmişti. Rakibinden rövanşı alan Türkiye Ampute Milli Takımmız, tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğu kazandı.

Final maçının ardından düzenlenen törende Ampute Milli Takımımıza şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca tek tek sporcularımızı kutlayarak madalyalarını verdi. Kupa ve madalya törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve diğer yetkililer katıldı.

Kupanın En iyi Oyuncusu seçilen Ömer Güleyüz'e ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Ömer Güleryüz ayrıca attığı 9 Golle kupanın Gol Kralı oldu. Ömer Güleryüz, Gol Krallığı ödülünü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den aldı.Angola file bekçisi Esteban da turnuvanın kalecisi seçildi.

Türkiye Ampute Milli Takımımız, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası’nda 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanmıştı.

İstanbul’da düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası finalinde Angola ile karşılaşan Türkiye Ampute Milli Takımımız, rakibini 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

(TFF)