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Ampute Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu

 Ampute Futbol Milli Takımımız, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

20 Eylül 2021 Pazartesi 09:09
Ampute Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu

Ampute Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu

   Ampute Futbol Milli Takımımız, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 2017 Avrupa Şampiyonası’nda kupanın sahibi olan milliler, 2021’de de kupayı havaya kaldırdı ve üst üste ikince kez şampiyonluğu elde etti.

     Ampute Futbol Milli Takımımız  D Grubu’nda Gürcistan’ı 10-0, İtalya’yı 11-0 mağlup ederken, çeyrek finalde İrlanda’yı 4-0 yendikten sonra yarı finalde Rusya’yı 5-2’le geçti. Finalde İspanya ile karşılaşan  Ampute Futbol Milli Takımımız, 6. dakika Ömer Güleryüz ile1-0 öne geçti ve hemen 10. dakikada Ömer’le farkı 2’ye çıkardı. 21. dakikada Kemal Güleş’le 3-0’ı bulan milliler, 24. dakikada Rahmi Özcan’la farkı 4’e çıkardı. İlk yarının bu skorla tamamlandığı mücadelenin 26. dakikasında Ömer Güleryüz hat-trick yaptı ve farkı 5’e çıktı. Kemal Güleş’in 42. dakikadaki golü ise maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya’yı 6-0 mağlup ederek, şampiyon oldu.

    Maçtan sonra açıklamada bulunan Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, “Tarihe ve fikstüre baktım. Allah’ım, 19 Eylül Gaziler Günü’ne denk geliyor. Bu vatanın birliği, beraberliği, bekası için evladını, babasını feda eden Aziz Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Sözümü tuttuk. Yarın, saat 14:00’de Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao ve Van Persie’ye binler akıyorsa, yarın havalimanındayız, sizleri bekliyoruz” dedi.

   Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nı şampiyon olarak tamamlayan milli takımımızı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda zirvede yer alarak üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Gaziler Günü sebebiyle başta gazilerimiz olmak üzere tüm ülkemizi gururlandıran bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sporun her branşında, her kategorisinde tek hedefimiz olan Ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırma onurunu yaşayan millilerimizin her birini, verdikleri emek için, döktükleri ter için tekrardan kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Ampute Milli Takımı2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
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