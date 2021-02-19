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Anadolu Efes 76-Olympiakos 53

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, evinde Yunanistan ekibi Olympiakos'u 76-53 yendi.

19 Şubat 2021 Cuma 22:38
Anadolu Efes 76-Olympiakos 53

Anadolu Efes 76-Olympiakos 53

   THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, evinde Olympiakos'u 76-53 yendi.Bu sonuçla bir maçı Anadolu Efes, 14. galibiyetini elde etti. Olympiakos ise 14. kez mağlup oldu.

   Mücadelenin ilk çeyreğinde savunmada büyük ölçüde Anadolu Efes'i durduran Olympiakos, hücumda topu iyi paylaşarak pota altından skor üretti.Olympiakos, Sloukas'ın üç sayılık basketiyle birinci periyodu 15 sayılık farkla kapattı: 11-26.

   İkinci çeyreğe Larkin'in etkili performansıyla giren Anadolu Efes,15-2'lik seri yakaladı ve 15. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 26-28. Çeyreğin ikinci bölümünde top kayıpları yapan Olympiakos karşısında skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlılar, 18. dakikayı 37-30 üstün geçti.Anadolu Efes, ikinci çeyrek sonunda 43-34 önde girdi.

   İkinci yarıda Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 53-38. Zor atışlardan sayı bulmaya çalışan Olympiakos karşısında farkı koruyan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 58-43'lük üstünlükle gitti.

   Son çeyrekte Anadolu Efes, 35. dakika biterken farkı 22 sayıya kadar çıkardı: 69-47. Son bölümde rahat bir oyun sergileyen ev sahibi takım, karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncuların da sayılarıyla farkı 39. dakikada 25 sayıya yükseltti: 76-51. Anadolu Efes, maçı da 76-53 kazandı.

 Anadolu Efes: Micic 9, Beaubois 11, Simon 5, Moerman 5, Sertaç Şanlı 2, Larkin 21, Anderson 4, Dunston 15, Singleton 2, Doğuş Balbay, Pleiss 2, Musa

Olympiakos: Sloukas 7, Larentzakis 10, McKissic 7, Vezenkov 9, Ellis 3, Spanoulis 4, Martin 4, Printezis, Jenkins 4, Charalampopoulos, Jean-Charles 5

 

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesOlympiakos
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