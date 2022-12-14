Anadolu Efes 78 - Baskonia 83
Anadolu Efes evinde Turkish Airlines EuroLeague'de Baskonia'ya 83-78 yenildi.Turkish Airlines EuroLeague'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Anadolu Efes, 13. haftada Baskonia'yı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçı 78-83 kaybeden Anadolu Efes 6. mağlubiyetini aldı.Karşılaşmanın ilk yarısını Anadolu Efes 46-36 önde tamamladı.İkinci yarıda Baskonia oyunda dengeyi kurdu ve karşılaşmadan 83-78 önde ayrıldı.
İlk Yarı Sonucu | Anadolu Efes 46-36 Cazoo Baskonia
3. Çeyrek Sonucu | Anadolu Efes 58-64 Cazoo Baskonia
Maç Sonucu | Anadolu Efes 78-83 Cazoo Baskonia