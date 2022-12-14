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Anadolu Efes 78 - Baskonia 83

 Anadolu Efes evinde Turkish Airlines EuroLeague'de Baskonia'ya 83-78 yenildi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 23:02
Anadolu Efes 78 - Baskonia 83

Anadolu Efes 78 - Baskonia 83

   Anadolu Efes evinde Turkish Airlines EuroLeague'de Baskonia'ya 83-78 yenildi.Turkish Airlines EuroLeague'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Anadolu Efes, 13. haftada Baskonia'yı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçı 78-83 kaybeden Anadolu Efes 6. mağlubiyetini aldı.Karşılaşmanın ilk yarısını Anadolu Efes 46-36 önde tamamladı.İkinci yarıda Baskonia oyunda dengeyi kurdu ve karşılaşmadan 83-78 önde ayrıldı.

1. Çeyrek Sonucu | Anadolu Efes 23-21 Cazoo Baskonia

İlk Yarı Sonucu | Anadolu Efes 46-36 Cazoo Baskonia

3. Çeyrek Sonucu | Anadolu Efes 58-64 Cazoo Baskonia

Maç Sonucu | Anadolu Efes 78-83 Cazoo Baskonia

Son Güncelleme: 15.12.2022 00:20
Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBaskonia
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