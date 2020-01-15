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Anadolu Efes 88-68 AX Armani Exchange Milan

Anadolu Efes,Avrupa'da galibiyet serisini sürdürdü.

15 Ocak 2020 Çarşamba 00:26
Anadolu Efes 88-68 AX Armani Exchange Milan

Anadolu Efes 88-68 AX Armani Exchange Milan

 Anadolu Efes,Avrupa'da galibiyet serisini sürdürdü. Euroleague'in 19. haftasında AX Armani Exchange Milan'ı 88-68 mağlup ederek 16. galibiyetini aldı. Real Madrid'in yenildiği haftada Efes zirvede tek başına!

Euroleague’in 19. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği AX Armani Exchange Milan’ı 88-68 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Bu sonucun ardından Efes ligdeki 16. galibiyetini elde ederken, Milano ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes, Euroleague’in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü evinde Fransız temsilcisi ASVEL’i konuk edecek.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesAX Armani Exchange Milan
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