Anadolu Efes 96 - CSKA Moskova 100
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 2. hafta maçında evinde CSKA Moskova'ya 100-96 yenildi İlk maçta Real Madrid’e 82-69 kaybeden Efes, CSKA karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Anadolu Efes bu sonuçla ligde ikinci maçını da kaybederken, CSKA Moskova ise ilk galibiyetini elde etti.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan CSKA Moskova, son periyoda da 79-68 önde girdi.Hücumdaki etkili performansını son periyoda da taşıyan CSKA Moskova, salondan 100-96 galip ayrıldı.