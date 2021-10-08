Anadolu Efes 96 - CSKA Moskova 100

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 2. hafta maçında evinde CSKA Moskova'ya 100-96 yenildi İlk maçta Real Madrid’e 82-69 kaybeden Efes, CSKA karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Anadolu Efes bu sonuçla ligde ikinci maçını da kaybederken, CSKA Moskova ise ilk galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes ilk periyodu 26-21 üstün geçti.Anadolu Efes ikinci periyotta Beaubois, Anderson ve Larkin ile skoru dengelemeye çalışırken, Clyburn ve Kurbanov ile sayı üreten CSKA Moskova soyunma odasına da 51-46 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan CSKA Moskova, son periyoda da 79-68 önde girdi.Hücumdaki etkili performansını son periyoda da taşıyan CSKA Moskova, salondan 100-96 galip ayrıldı.