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Anadolu Efes Barcelona'yı deplasmanda yendi

Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'yı 86-82 yendi.

11 Ocak 2020 Cumartesi 08:18
Anadolu Efes Barcelona'yı deplasmanda yendi

Anadolu Efes Barcelona'yı deplasmanda yendi

   Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'yı 86-82 yendi.Euroleague’de normal sezonun 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta Efes, parkeden 86-82’lik skorla galip ayrıldı. Efes, ilk üç çeyreği önde götürdü ancak son periyodun ilk bölümünde yürekler ağızlara geldi!

Oyunu tamamen domine eden ve seyircisinin de desteği ile rüzgarı arkasına alan Barcelona, çeyreğin ilk bölümünü 14-0 önde götürdü, öne de geçti ama Efes, inanılmaz bir direnç gösterdi ve maçı yine Larkin’in liderliğinde 86-82 kazanmayı başardı.

 Barcelona bu sonuçla 13 galibiyette kaldı ve 15. galibiyetini elde eden temsilcimiz Anadolu Efes’in ardında ikinci sırada kaldı. Efes ve Real Madrid, 15’er galibiyetle zirveyi paylaşırken, Barça 13 galibiyetle üçüncü sırada kaldı.

(Beinsports)

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBarcelona
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