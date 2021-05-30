Anadolu Efes Euroleague'de Barcelona'yı devirdi, şampiyon oldu



Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı THY Euroleague Final-Four finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 mağlup etti ve Euroleague şampiyonu oldu.

Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği Barcelona'nın 22-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

Anadolu Efes, ikinci çeyrekte bir ara 10 sayı geriye düşse de farkı kapatıp öne geçti.

Lacivert-beyazlılar ilk yarıyı 39-36 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, final periyotuna 65-58 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte bitime 4 dakika kala Barcelona eşitliği yakalasa da Micic ve Larkin'in sayılarıya yeniden öne geçen Anadolu Efes, üstünlüğünü son saniyeye dek korudu ve maçtan 86-81 galip ayrılarak şampiyonluğa uzandı.



Almanya'da oynanan THY Avrupa Ligi Final Four final maçında şampiyonluğu göğüsleyen Anadolu Efes Final Four'da dördüncü kez mücadele ediyor.

Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunda finalde CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetinmiş, 2000 ve 2001'de ise üçüncülük elde etmişti.

Böylece Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından Euroleague'i kazanan 2. Türk takımı oldu.

KUPA İKİNCİ KEZ TÜRKİYE'DE

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.