Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Anadolu Efes Euroleague'de Barcelona'yı devirdi, şampiyon oldu

Anadolu Efes, Euroleague finalinde Barcelona'yı yenerek şampiyon oldu. 

30 Mayıs 2021 Pazar 23:50
Anadolu Efes Euroleague'de Barcelona'yı devirdi, şampiyon oldu

Anadolu Efes Euroleague'de Barcelona'yı devirdi, şampiyon oldu


Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı THY Euroleague Final-Four finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 mağlup etti ve Euroleague şampiyonu oldu.

Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği Barcelona'nın 22-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

Anadolu Efes, ikinci çeyrekte bir ara 10 sayı geriye düşse de farkı kapatıp öne geçti. 

Lacivert-beyazlılar ilk yarıyı 39-36 önde kapattı. 

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, final periyotuna 65-58 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte bitime 4 dakika kala Barcelona eşitliği yakalasa da Micic ve Larkin'in sayılarıya yeniden öne geçen Anadolu Efes, üstünlüğünü son saniyeye dek korudu ve maçtan 86-81 galip ayrılarak şampiyonluğa uzandı.


Almanya'da oynanan THY Avrupa Ligi Final Four final maçında şampiyonluğu göğüsleyen Anadolu Efes Final Four'da dördüncü kez mücadele ediyor. 

Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunda finalde  CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetinmiş, 2000 ve 2001'de ise üçüncülük elde etmişti.

Böylece Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından Euroleague'i kazanan 2. Türk takımı oldu.

KUPA İKİNCİ KEZ TÜRKİYE'DE
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Baskette finalin adı, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko
Baskette finalin adı, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko, Vesely Hava Yolları ile galibiyete devam 
Fenerbahçe Beko, Vesely Hava Yolları ile galibiyete devam 
Fenerbahçe Beko 97-Empera Halı Gaziantep Basketbol 102
Fenerbahçe Beko 97-Empera Halı Gaziantep Basketbol 102
Basketbol Ayakkabısı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?
Basketbol Ayakkabısı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?
Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova karşısında basket şov yaptı
Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova karşısında basket şov yaptı
Fenerbahçe Beko 83-Beşiktaş 92
Fenerbahçe Beko 83-Beşiktaş 92
Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı farklı yendi
Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı farklı yendi
Anadollu Efes evinde kaybetti I Anadolu Efes 71- Bayern Münih 74
Anadollu Efes evinde kaybetti I Anadolu Efes 71- Bayern Münih 74
Son Güncelleme: 30.05.2021 23:52
Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesEuroleagueBarcelona
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul BBSK'lı karetecilerin hedefi Olimpiyat
İstanbul BBSK'lı karetecilerin hedefi Olimpiyat
Altay onsekiz yıl sonra Süper Lig'de
Altay onsekiz yıl sonra Süper Lig'de
Baskette finalin adı, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko
Baskette finalin adı, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko
La Liga’da şampiyon Atletico Madrid
La Liga’da şampiyon Atletico Madrid
Süper Lig’e son bilet I Altay-Altınordu
Süper Lig’e son bilet I Altay-Altınordu
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
Spor İstanbul'dan Gençler İçin Kaçırılmayacak Festival
Spor İstanbul'dan Gençler İçin Kaçırılmayacak Festival
Fenerbahçe sezonu üç puanla kapadı
Fenerbahçe sezonu üç puanla kapadı
Galatasaray 3- Y.Malatyaspor 1 
Galatasaray 3- Y.Malatyaspor 1 
Beşiktaş ŞAMPİYON
Beşiktaş ŞAMPİYON

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim