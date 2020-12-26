Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu farklı yendi I Efes 85-Fenerbahçe 72

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu farklı yendi I Anadolu Efes 85-Fenerbahçe Beko 72
Fenerbahçe Beko'da kötü gidiş devam ediyor.ING Basketbol Süper Ligi’nin 14’üncü haftasında Anadolu Efes, konuğu Fenerbahçe Beko’yu 85-72 mağlup etti. İki maçı eksik lacivert-beyazlılar, bu skorla 12’de 12 yaparak yoluna namağlup devam etti. Sarı-lacivertliler ise üçüncü yenilgisini aldı.
Maçın ilk bölümü skor açısından kısır geçerken TV molasının ardından iki takım da hücumda topu daha çok potayla buluşturdu ve periyot ev sahibi takımın 18-14'lük üstünlüğüyle geçildi. Karşılıklı basketlerle geçen ikinci çeyrekte ilk bölümün ardından Tarık Biberovic'in basketleriyle 30-33 öne geçen Fenerbahçe Beko, De Colo ile farkı 5 sayıya çıkardı. (30-35) Bu bölümde Anadolu Efes'in 11-0'lık serisine engel olamayan Igor Kokoskov'un öğrencileri, Dyshawn Pierre ile seriyi sonlandırırken, soyunma odasına 44-37 geride gitti.
Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seri ile başlayan Fenerbahçe Beko, farkı 1'e indirdi. (44-43) Bu anlarda Moerman ile etkili olan ev sahibi takıma Dyshawn Pierre ile karşılık veren Fenerbahçe skoru da 49-48'e getirdi.
Guduric ile skoru 70-74'e getiren Fenerbahçe, son bölümde istediği oyunu oynayamadı ve maçtan 85-72 mağlup ayrıldı.
1. Periyot: 18-14
Devre: 44-37
3. Periyot: 66-57
(Skor)