Anadolu Efes galibiyet serisine devam etti

Anadolu Efes Maccabi Fox Tel Aviv takımını 91-89 yenerek galibiyet serisine devam etti.Euroleague 7. hafta maçında Anadolu Efes, Maccabi FOX Tel Aviv takımını 91-89 mağlup etti. Sakat sakat oynayan Anadolu Efes’in Alman yıldızı Tibor Pleiss, maçı 20 sayıyla tamamladı. Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Beaubois olurken, deplasman ekibinin en çok sayı atan oyuncusu ise 22 sayıyla Bryant oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya Shane Larkin, Bryant Dunston ve Sertaç Şanlı’dan yoksun çıkan Efes, karşılaşmaya 11-0’lık seriyle başlarken, sonrasında savunmada rakibine karşı koyamadı ve ilk çeyreği 24-22 geride kapattı. İkinci periyotta da hücumda etkili bir performans ortaya koyan Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv’in hücumlarını durdurmakta zorlandı ve 50-49’luk İsrail ekibi üstünlüğüyle soyunma odasına gidildi.

Üçüncü periyotta da hücumdaki iyi oyununu sürdüren Maccabi, maçın final çeyreğine 5 sayı farkla önde gitti: 67-72… Son periyotta Beaubois ve Pleiss önderliğinde vites yükselten Anadolu Efes, son bölümdeki etkili savunmasıyla rakibini 91-89 mağlup etmeyi başardı.

Bir maçı eksik olan İstanbul ekibi bu galibiyetle birlikte üst üste 2’nci, toplamda ise 3’üncü EuroLeague galibiyetine ulaştı. Maccabi Playtika Tel Aviv ise 5’inci mağlubiyetini aldı.