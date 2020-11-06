Anadolu Efes galibiyet serisine devam etti
Anadolu Efes Maccabi Fox Tel Aviv takımını 91-89 yenerek galibiyet serisine devam etti.Euroleague 7. hafta maçında Anadolu Efes, Maccabi FOX Tel Aviv takımını 91-89 mağlup etti. Sakat sakat oynayan Anadolu Efes’in Alman yıldızı Tibor Pleiss, maçı 20 sayıyla tamamladı. Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Beaubois olurken, deplasman ekibinin en çok sayı atan oyuncusu ise 22 sayıyla Bryant oldu.
Üçüncü periyotta da hücumdaki iyi oyununu sürdüren Maccabi, maçın final çeyreğine 5 sayı farkla önde gitti: 67-72… Son periyotta Beaubois ve Pleiss önderliğinde vites yükselten Anadolu Efes, son bölümdeki etkili savunmasıyla rakibini 91-89 mağlup etmeyi başardı.
Bir maçı eksik olan İstanbul ekibi bu galibiyetle birlikte üst üste 2’nci, toplamda ise 3’üncü EuroLeague galibiyetine ulaştı. Maccabi Playtika Tel Aviv ise 5’inci mağlubiyetini aldı.