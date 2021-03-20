Anadolu Efes'in galibiyet serisini Bayern Münih sonlandırdı
Turkish Airlines EuroLeague'deki 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Anadolu Efes, 11. mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 19. galibiyetini elde etti.
Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında Bayern Münih, Anadolu Efes'i 80-79 yendi.
Anadolu Efes'in galibiyet serisini Bayern Münih sonlandırdı
Turkish Airlines EuroLeague'deki 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Anadolu Efes, 11. mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 19. galibiyetini elde etti.