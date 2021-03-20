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Anadolu Efes'in galibiyet serisini Bayern Münih sonlandırdı

 Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında  Bayern Münih, Anadolu Efes'i 80-79 yendi.

20 Mart 2021 Cumartesi 16:42
Anadolu Efes'in galibiyet serisini Bayern Münih sonlandırdı

Anadolu Efes'in galibiyet serisini Bayern Münih sonlandırdı

   Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında  Bayern Münih, Anadolu Efes'i 80-79 yendi.Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-18 önde geçerken, soyunma odasına 46-37 üstün girdi.Anadolu Efes üçüncü çeyreği 63-59 önde tamamladı.Son çeyrekte etkili olan Bayern Münih, karşılaşmadan 80-79 galip ayrıldı.

   Turkish Airlines EuroLeague'deki 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Anadolu Efes, 11. mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 19. galibiyetini elde etti.

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBayern Münih
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