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Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı farklı yendi

 EuroLeague’in 22. haftasında Anadolu Efes, evinde  Kızılyıldız’ı 86-72 mağlup etti.

26 Ocak 2021 Salı 21:53
Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı farklı yendi

Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı farklı yendi

   EuroLeague’in 22. haftasında Anadolu Efes, evinde  Kızılyıldız’ı 86-72 mağlup etti.Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Simon, Moerman, Beaubois ve Sertaç’ın basketleriyle ilk 3 dakikayı 12-3 önde geçti. İlk periyottaki rahat oyununu sürdüren Anadolu Efes, art arda basketlerle bitime 3 dakika kala farkı 14 sayıya kadar yükseltti: 22-8.Anadolu Efes 1inci periyodu 16 sayı farkla 29-13 önde kapattı.

   İkinci periyotta 2 sayılık basket bir de faul ile başlayan Kızılyıldız, ardından bulduğu 5 sayı ile 8-0lık seri yakaladı ve Hall ve Nnoko’nun basketleriyle farkı 8 sayıya indirmeyi başardı: 29-21. Bu seri sonrası toparlayan Anadolu Efes, Larkin’in 8, Sertaç’ın ise 2 sayılık katkısı ile 5 dakika 49 saniye kala farkı tekrardan 17 sayıya kadar yükseltti: 39-22. Anadolu Efes, kalan dakikalarda farkı giderek açtı ve Larkin’in performansıyla devreyi 21 sayı farkla 56-35 önde kapatmayı başardı.

   Üçüncü periyotta Hal’lun 5 sayılık basketiyle başlayan Kızılyıldız, Reath’ın 3 sayılık basketiyle farkı 16 sayıya çekmeyi başardı: 56-40. Periyot ortalarına gelinirken kontrolü tekrar eline alan Anadolu Efes, farkın kapanmasına izin vermedi. Karşılıklı basketlerle geçen sürede bitime 4 dakika 22 saniye kala Efes, rakibini 19 sayılık farkta tutmayı başardı: 66-47. Kalan saniyelerde hücumda etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmanın bu ana kadarki en farklı skoru olan 23 sayı farkla periyodu tamamlamayı başardı: 75-52.Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, mücadeleden 86-72 galip ayrıldı.

Anadolu Efes: Beaubois 11, Sertaç 12, Moerman 7, Micic 13, Simon 10, Anderson, Dunston 6, Larkin 23, Singleton 2, Doğuş 2, Musa, Buğrahan

Kızılyıldız: Walden 5, Radanov, Dobric 12, Jagodic-Kuridza 7, Nnoko 4, Loyd 7, Lazic 6, Reath 10, O’Bryant, Davidovac 12, Hall 9, Colom

1. Periyot: 29-13

Devre: 56-35

3. Periyot: 75-52

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesKızılyıldız
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