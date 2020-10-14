Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Anadolu Efes llk galibiyeti aldı I Alba Berlin 72-Anadolu Efes 93

 Turkish Airlines Euroleague'de Anadolu Efes i ilk galibiyetini Almanya'da elde etti.A

14 Ekim 2020 Çarşamba 20:39
Anadolu Efes llk galibiyeti aldı I Alba Berlin 72-Anadolu Efes 93

Anadolu Efes llk galibiyeti aldı I Alba Berlin 72-Anadolu Efes 93

   Turkish Airlines Euroleague'de Anadolu Efes i ilk galibiyetini Almanya'da elde etti.Anadolu Efes, Alba Berlin'i farklı geçerken Vasilije Micic 13 sayı - 13 asistle galibiyeti perçinledi.Turkish Airlines EuroLeague'de sezona 2'de 0 ile giren Anadolu Efes, ilk zaferini Alba Berlin deplasmanında 93-72'lik skorla elde etti.

   İlk çeyrekte yüksek bir yüzde ile hücum eden temsilcimiz, üç sayı çizgisinin gerisinden kaçırmazken, toplamda da 13'de 10 ile şut kullandı. Bu bölümde 29 sayı üreten Anadolu Efes, farkı 15 sayıya kadar çıkarttı.İkinci periyotta Bryant Dunston'ın da devreye girmesiyle hücumdaki verimliliğinden ödün vermeyen lacivert-beyazlılar, Dunston'ı 7 dakikada 11 sayı bulmasıyla farkı korudu. İlk yarıda 15 asistine karşılık sadece 6 top kaybeden Ergin Ataman'ın ekibi, soyunma odasına 53-35 üstün gitti.Final periyodunda da 23 sayı bulan Anadolu Efes, Berlin'den 93-72'lik skorla galip döndü.

   Anadolu Efes'te Tibor Pleiss, 23 sayı 6 ribaundluk performansı ile maçın oyuncusu seçilirken, Vasilije Micic 13 sayı - 13 asistle double-double yaptı. Sırp oyun kurucu, 13 asistle kariyer rekorunu da egale etti.

(Beinsports)

Son Güncelleme: 14.10.2020 21:06
Anahtar Kelimeler:
Alba BerlinAnadolu Efes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VakıfBank yoluna kayıpsız devam ediyor
VakıfBank yoluna kayıpsız devam ediyor
Direklere takıldık I Rusya 1 - Türkiye 1
Direklere takıldık I Rusya 1 - Türkiye 1
Türk Derbisi Fenerbahçe Beko'nun I Anadolu Efes 71-Fenerbahçe Beko 80
Türk Derbisi Fenerbahçe Beko'nun I Anadolu Efes 71-Fenerbahçe Beko 80
Hazırlık maçında I Almanya 3 - Türkiye 3
Hazırlık maçında I Almanya 3 - Türkiye 3
Guidetti | Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık
Guidetti | Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık
Galatasaray ilk yenilgisini aldı | Kasımpaşa 1 - Galatasaray 0
Galatasaray ilk yenilgisini aldı | Kasımpaşa 1 - Galatasaray 0
Alanyaspor'dan yarım düzine gol | Alanyaspor 6 - Hatayspor 0
Alanyaspor'dan yarım düzine gol | Alanyaspor 6 - Hatayspor 0
Beşiktaş ağır yaralı | Beşiktaş 0 -| Gençlerbirliği 1
Beşiktaş ağır yaralı | Beşiktaş 0 -| Gençlerbirliği 1
Denizlispor 0 - İ.H.Konyaspor 0
Denizlispor 0 - İ.H.Konyaspor 0
Fenerbahçe 2 - Fatih Karagümrük 1
Fenerbahçe 2 - Fatih Karagümrük 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim