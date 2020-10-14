Anadolu Efes llk galibiyeti aldı I Alba Berlin 72-Anadolu Efes 93

Turkish Airlines Euroleague'de Anadolu Efes i ilk galibiyetini Almanya'da elde etti.Anadolu Efes, Alba Berlin'i farklı geçerken Vasilije Micic 13 sayı - 13 asistle galibiyeti perçinledi.Turkish Airlines EuroLeague'de sezona 2'de 0 ile giren Anadolu Efes, ilk zaferini Alba Berlin deplasmanında 93-72'lik skorla elde etti.

İlk çeyrekte yüksek bir yüzde ile hücum eden temsilcimiz, üç sayı çizgisinin gerisinden kaçırmazken, toplamda da 13'de 10 ile şut kullandı. Bu bölümde 29 sayı üreten Anadolu Efes, farkı 15 sayıya kadar çıkarttı.İkinci periyotta Bryant Dunston'ın da devreye girmesiyle hücumdaki verimliliğinden ödün vermeyen lacivert-beyazlılar, Dunston'ı 7 dakikada 11 sayı bulmasıyla farkı korudu. İlk yarıda 15 asistine karşılık sadece 6 top kaybeden Ergin Ataman'ın ekibi, soyunma odasına 53-35 üstün gitti.Final periyodunda da 23 sayı bulan Anadolu Efes, Berlin'den 93-72'lik skorla galip döndü.

Anadolu Efes'te Tibor Pleiss, 23 sayı 6 ribaundluk performansı ile maçın oyuncusu seçilirken, Vasilije Micic 13 sayı - 13 asistle double-double yaptı. Sırp oyun kurucu, 13 asistle kariyer rekorunu da egale etti.

(Beinsports)