Anadolu Efes son saniyede kaybetti....Anadolu Efes 91 - Valencia 92
Turkish Airlines Euroleague üçüncü hafta maçında Anadolu Efes evinde İspanya’nın Valencia takımına 91-92 yenildi.Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya temsilcimiz Anadolu Efes Vasilije Micic, Will Clyburn, Rodrigue Beaubois, Amath M'Baye, Tibor Pleiss ilk beşi ile sahada yer aldı.Valencia ise Christopher Jones, Klemen Prepelic, Bojan Dubljevic, Josep Puerto Guaita, Jaime Pradilla ilk beşi ile sahada yer aldı.
1.çeyreğini temsilcimiz Anadolu EFes 21-20 kazandı.Son derece çekişmeli geçen 2.çeyrekte Valencia 25-24 galip ayrıldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 45-45 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 3. çeyrekte temsilcimiz Anadolu Efes 23-21 önde tamamladı.4.çeyrekte Valencia 26-23 kazanarak karşılaşmadan 92-91 galip ayrıldı.
Çeyrek Skorları;
2.Çeyrek:24-25
İlk Yarı:45-45
3.Çeyrek:23-21
4.Çeyrek:23-26
Maç Sonucu:91-92