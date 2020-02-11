Anadolu Efes'te şok....Darüşşafaka Tekfen 81– Anadolu Efes 71
Anadolu Efes kupadan elendi.Erkekler Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Anadolu Efes'i 81-71 yenen Darüşşafaka Tekfen Dörtlü Final'e kalan ilk takım oldu.Solgar Vitamin Erkekler Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Darüşşafaka Tekfen, kendi sahasında Anadolu Efes´i 81-71 yenerek Ankara’da düzenlenecek Dörtlü Final’in ilk takımı oldu.
SALON: Volkswagen
HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Osman Sinan İşgüder
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Browne 22, Sinan Güler 8, Erkan Veyseloğlu 4, Jones 13, Hamilton 16, Doğuş Özdemiroğlu 8, Berk Demir 2, Colson 5, Mahir Ağva 2, Kartal Özmızrak 1
ANADOLU EFES: Larkin 6, Buğrahan Tuncer, Simon 22, Singleton 10, Pleiss 10, Beaubois 14, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 5, Tolga Geçim 4, Yiğitcan Saybir
1’İNCİ PERİYOT: 24-14
İLK YARI: 38-39
3’ÜNCÜ PERİYOT: 58-49
5 FAUL: 32.50 Singleton (Anadolu Efes)