Anadolu Efes'ten tarihi galibiyet I Panathinaikos 77- Anadolu Efes 80

Anadolu Efes'ten tarihi galibiyet I Panathinaikos OPAP 77- Anadolu Efes 80

Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos OPAP'ı 80-77 yendi.OAKA’da Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP, Anadolu Efes’i konuk etti. Sakatlıklarından dolayı Nemanja Nedovic ve Zach Auguste’tan faydalanamayan ev sahibi ekip, karşılaşmaya hücumda etkili bir başlangıç yaptı ve ilk periyodu 22-21, ilk yarıyı ise 40-36 önde kapattı. Üçüncü periyotta Vasilije Micic fırtınası eserken, Sırp oyuncunun hücumda kontrolü ele almasıyla Anadolu Efes karşılaşmada öne geçti ve maçın final periyoduna 59-54’lük Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi. Karşılaşmanın son periyodunda da Efes etkili oyununu sürdürürken, Panathinaikos’un geri dönüş çabaları sonuç vermedi ve Anadolu Efes rakibini deplasmanda 80-77 mağlup etti.Anadolu Efes bu skorla, OAKA’da 2006’dan bu yana ilk galibiyetini aldı.

Anadolu Efes bu galibiyetle birlikte 4. galibiyetini alırken, Panathinaikos OPAP ise 4. mağlubiyetini aldı.

PANATHINAIKOS OPAP: Mack 18, Papagiannis 16, Bochoridis 2, Papapetrou 12, Kaselakis, Kalaitzakis, Foster 6, White 11, Mitoglou 7i Bentil, Sant-Roos 5

ANADOLU EFES:

Beaubois, Singleton, Doğuş Balbay 9, Moerman 7, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss 8, Micic 33, Anderson 6, Simon 12

1. PERİYOT: 22-21

İLK YARI: 40-36

3.PERİYOT: 54-59

5 FAUL: Bochoridis (Panathinaikos OPAP) – Micic (Anadolu Efes)

(Skor)