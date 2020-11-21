Ankara'da Fener alayı I Gençlerbirliği 1-Fenerbahçe 5

Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanını farklı kazandı.Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Gençlerbirliği’ni 5-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maça ilk 11’de başlayan Perotti, klasıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Arjantinli yıldız dışında Novak, Mert Hakan ve Cisse gibi ilk kez ilk 11’de görev yapan isimler etkili olamazken, Lemos da sağ bekte hücuma yeterli katkıyı veremedi.

Rakibi üzerinde yoğun baskı kuramasa da usta ayaklarıyla sonuca giden Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir maçta beş gol kaydetti. Penaltı dışında tüm gollerini akan oyundan bulan sarı-lacivertliler, kalesinde ise ilk defa duran toptan gol gördü. Atılan goller dışında iki takımın da fazla pozisyon üretemediği mücadelede Fenerbahçe, farklı kazanan taraf oldu.

Mert Nobre döneminde savunması ile dikkat çeken Gençlerbirliği’nde, Mustafa Kaplan’ın ilk maçı oldukça kötü geçti. Özellikle Halil İbrahim’in, avantajlı olduğu pozisyonda acemice yaptığı penaltı, Fenerbahçe’nin soyunma odasına önde girmesine neden oldu. Perotti’den kaptığı topu saklamak isterken Arjantinli yıldıza ceza sahası içinde faul yapan Halil İbrahim, maçın belki de kırılma anının başrol oyuncusu oldu.

Duran toptan bulduğu gol dışında ceza sahası dışından etkili olmaya çalışan Gençlerbirliği, ciddi bir tehlike yaratamadan maçı tamamladı. Fenerbahçe’nin ise beş gol atmasına rağmen, pozisyon bulmakta sıkıntı çektiği gözlendi. Goller dışında Fenerbahçe’nin en önemli atağı, kaleci ile karşı karşıya kalan Samatta’nın vuruşunda topun direkten döndüğü an oldu.

Uzun zaman sonra ilk 11’de forma giyen futbolcuların, yerlerine oynadıkları isimlerin yokluğunu doldurmadığı gözlendi. Cisse hücumda, Lemos ve Novak ise bek pozisyonunda etkisiz bir oyun ortaya koydular. Mert Hakan da attığı gol dışında sahada yokları oynadı. Sadece Perotti, formayı kolay kolay kaptırmayacağının sinyalini verdi.

Bu galibiyetle puanını 20 yapan Fenerbahçe, maç fazlasıyla Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturdu. Galibiyet hasreti beş maça çıkan Gençlerbirliği ise 5 puanla 19. sırada yer aldı.

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