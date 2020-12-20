20 Aralık 2020 Pazar 16:52
Ankara derbisi berabere I Gençlerbirliği 1-MKE Ankaragücü 1
Gençlerbirliği evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.Süper Lig 13. haftasında Gençlerbirliği ve Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ankara derbisi 1-1’lik sonuçla bitti.İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta gol perdesini Gençlerbirliği açtı.Karşılaşmada dakikalar 58’i gösterirken Berat Özdemir’in attığı golle Gençlerbirliği 1-0 öne geçti.Maçın 74. dakikasında Emre Güral’ın asistinde Gürcü futbolcu Saba Lobzhanidze topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, 90+3’te oyuna giren 19 yaşındaki Gökhan Altıparmak 3 dakika sonra kırmızı kart görünce Gençlerbirliği maçı 10 kişi tamamladı.
Bu sonuçla Gençlerbirliği 12 puana, Ankaragücü ise 9 puana ulaştı.