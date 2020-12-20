Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ankara derbisi berabere I Gençlerbirliği 1-MKE Ankaragücü 1

Gençlerbirliği evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

20 Aralık 2020 Pazar 16:52
Ankara derbisi berabere I Gençlerbirliği 1-MKE Ankaragücü 1

Ankara derbisi berabere I Gençlerbirliği 1-MKE Ankaragücü 1

   Gençlerbirliği evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.Süper Lig 13. haftasında Gençlerbirliği ve Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ankara derbisi 1-1’lik sonuçla bitti.İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta gol perdesini Gençlerbirliği açtı.Karşılaşmada dakikalar 58’i gösterirken Berat Özdemir’in attığı golle Gençlerbirliği 1-0 öne geçti.Maçın 74. dakikasında Emre Güral’ın asistinde Gürcü futbolcu Saba Lobzhanidze topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, 90+3’te oyuna giren 19 yaşındaki Gökhan Altıparmak 3 dakika sonra kırmızı kart görünce Gençlerbirliği maçı 10 kişi tamamladı.

   Bu sonuçla Gençlerbirliği 12 puana, Ankaragücü ise 9 puana ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiMKE Ankaragücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de hüsran devam ediyor I Gaziantep FK 3-Fenrbahçe 1
Fenerbahçe'de hüsran devam ediyor I Gaziantep FK 3-Fenrbahçe 1
Trabzonspor Lig'e döndü I Trabzonspor 2-Ç.Rizespor1
Trabzonspor Lig'e döndü I Trabzonspor 2-Ç.Rizespor1
Göztepe evinde yenildi I Göztepe 0-Hatayspor 1
Göztepe evinde yenildi I Göztepe 0-Hatayspor 1
F.Karagümrük'ten muhteşem galibiyet
F.Karagümrük'ten muhteşem galibiyet
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
DG Sivasspor uzatmalarda turu geçti
DG Sivasspor uzatmalarda turu geçti
M.Başakşehir kupada gol yağdırdı
M.Başakşehir kupada gol yağdırdı
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 takım belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 takım belli oldu
Beşiktaş turu rahat geçti
Beşiktaş turu rahat geçti
Alanyaspor kupada rahat I Alanyaspor 5- Adanaspor 1
Alanyaspor kupada rahat I Alanyaspor 5- Adanaspor 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim