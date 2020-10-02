Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Ankaragücü 0 -  Kayserispor 1

Ankaragücü evinde Kayserispor'a 1-0 yenildi.

02 Ekim 2020 Cuma 21:52
Ankaragücü 0 -  Kayserispor 1

Ankaragücü 0 -  Kayserispor 1

   Ankaragücü evinde Kayserispor'a 1-0 yenildi.Kayserispor, Ankaragücü deplasmanında İlhan Parlak'ın golüyle 3 puana uzandı: 1-0.

   Süper Lig’in 4. haftasında Ankaragücü ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanarak 2. galibiyetini aldı.Karşılaşmanın tek golünü İlhan Parlak kaydetti. 42. dakikada Kanga’nın savunmadan dönen şutunda topu önünde bulan İlhan, şutunu çekerek eski takımına golünü attı.

   Maçın ikinci yarısında Ankaragücü ise girdiği fırsatları değerlendiremedi.Bu sonuçla birlikte Kayserispor 6 puana yükselirken, Ankaragücü 1 puanda kaldı.Milli maçlar arasından sonra Ankaragücü, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Sivasspor’u konuk edecek.

    Karşılaşmada 11.dakikada Pinto'nun sol kanattan uzak direğe ortasında topa yükselen Adzic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.18. dakikada Adzic'in pasında topla buluşan Borven'in vuruşunda Kayserispor kalecisi Lung topu son anda kornere çeldi.21. dakikada Yasir Subaşı'nın ortasında arka direkte topla buluşan Kvrzic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.23. dakikada Ankaragücü futbolcusu Lukasik'in hatalı pasında topla buluşan İlhan Parlak'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalecinin solundan auta gitti.42. dakikada Kanga'nın yerden ortasında savunmadan seken topu önünde bulan İlhan Parlak düzgün bir vuruş ile topu filelerle buluşturdu. 0-1.İlk yarı bu skorla tamamlandı.

    Karşılaşmada 54. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın kullandığı kornerde topa yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşu sonrasında top yandan auta gitti.66. dakikada ceza sahsına çalımlarla giren Lobjanidze'nin vuruşunda top kaleci Lung'dan döndü. Topu önünde bulan Lobjanidze'nin ikinci şutunda top direkten kornere çıktı.68. dakikada Lobjanidze'nin pasında topla buluşan Ktisiou ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Lung iki hamlede topa sahip oldu.72. dakikada Pinto soldan ceza sahasına girerek topu arka direkte kale sahasının önündeki Borven’e çıkardı. Borven, bomboş pozisyonda kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten auta attı.Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Diusse, Lukasik (Voca dk. 46), Paintsil (Orkan Çınar dk. 87), Alper Potuk (Emre Güral dk. 78), Adzic (Lobjanidze dk. 65), Borven

Yedekler: Korcan Çelikay, Kulusic, Cebrail Karayel, Atila Turan, Şahverdi Çetin, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir Subaşı, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar (Muğdat Çelik dk. 79), Campanharo, Sapunaru, İlhan Parlak (Ackah dk. 74), Kanga

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Doğan Alemdar, Adem Doğan, Lennon, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Gol: İlhan Parlak (dk. 42) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Alper Potuk (MKE Ankaragücü), Yasir Subaşı, Muğd

Anahtar Kelimeler:
AnkaragücüKayserispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de sezonu Kızılyıldız galibiyetiyle açtı
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de sezonu Kızılyıldız galibiyetiyle açtı
Anadolu Efes kötü başladı...Anadolu Efes 69-  Zenit  Larkin 73 
Anadolu Efes kötü başladı...Anadolu Efes 69-  Zenit  Larkin 73 
Gaziantep FK 1- Trabzonspor 1
Gaziantep FK 1- Trabzonspor 1
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi corona virüs paniği 
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi corona virüs paniği 
A Milli Takım kadrosu açıklandı
A Milli Takım kadrosu açıklandı
Papiss Cisse Fenerbahçe'de
Papiss Cisse Fenerbahçe'de
 Jimmy Durmaz Karagümrük’e kiraladı
 Jimmy Durmaz Karagümrük’e kiraladı
Galatasaray Avrupa defterini erken kapattı
Galatasaray Avrupa defterini erken kapattı
Derbide gol sesi çıkmadı...Galatasaray 0 - Fenerbahçe 0
Derbide gol sesi çıkmadı...Galatasaray 0 - Fenerbahçe 0
D.G.Sivasspor 0 - Ankaragücü 0
D.G.Sivasspor 0 - Ankaragücü 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim