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Ankaragücü 1 - Galatasaray 0

Galatasaray galibiyete hasret kaldı.

12 Temmuz 2020 Pazar 22:28
Ankaragücü 1 - Galatasaray 0

Ankaragücü 1 - Galatasaray 0

     Galatasaray galibiyete hasret kaldı.Ankaragücü evinde Galatasaray'ı 1-0 yendi.Karşılşmanın 18'. dakikadasında Ankaragücü kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Ardından ceza sahasına yapılan ortada arka direkte boş kalan Lobzhanidze topun gelişine kötü bir vuruş yaptı.22. dakikada Ankaragücü köşe vuruşunda Pinto ortasını yaptı. Top kaleci Okan'ı geçip arka direğe yönelirken Taylan yaptığı müdahaleyle Pazdan'a vuruş şansı vermedi.36.dakikada Ankaragücü çok hızlı bir şekilde rakip kaleye geldi. Galatasaray ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrası top sağ taraftaki Michalak'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Okan gole izin vermedi.İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

    Karşılaşmanın 52. dakikasında  Ankaragücü yine tehlikeli geldi. Kitsiou rakip savunmanın arasından uygun durumdaki Lobzhanidze'yi gördü fakat Gürcü futbolcu topun gelişine vuruşunu yapamadı.57. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü! Seken top Taylan'ın önünde kalırken bu futbolcunun vuruşunda Pazdan topa ayak koymayı başardı.62. dakikada Galatasaray savunmasında çıkarken yapılan top kaybının ardından Michalak, Emin Bayram'ın müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Oscar Scarione sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.65. dakikada Belhanda ceza sahasının hemen dışından çok sert bir şut attı fakat Pazdan bir kez daha topun kaleye gitmesine izin vermedi.84.dakikada Ankaragücü ceza sahasında büyük bir karambol yaşandı ancak Galatasaraylı futbolcular gol vuruşu yapma şansı bulamadı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.Bu sonuçla Gaşatasaray 52 puanda kalırken, Ankaragücü puanını 42 yaptı.

Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüGalatasaray
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