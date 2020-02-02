Ankaragücü 1 - Kasımpaşa 1

Ankaragücü ve Kasımpaşa 1-1 berabere kaldılar.Süper Lig’in 20. haftasında Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Düşme hattından kurtulmaya çalışan iki takımın da mutlak üç puan parolasıyla çıktığı karşılaşmada puanlar paylaşıldı.

Maça iyi başlayan Kasımpaşa, henüz 7. dakikada son haftaların formda ismi Mame Thiam ile öne geçti. Ankaragücü, bu gole 50. dakikada penaltıdan Gerson Rodrigues ile karşılık verdi. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 bitti.

Bu sonuçla puanını 16 yapan Kasımpaşa, 16. sırada kaldı. 14 puanan ulaşan Ankaragücü ise 17. sırada yer aldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker Takpak, Hakan Ülker

MKE Ankaragücü: Korcan Çeliker, Kitsiou, Ante Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Faty dk. 62), Lukasik, Lobjanıdze (Michalak dk 77), Oscar Scarione (İlhan Parlak dk. 55), Rodrigues, Orgill

Yedekler: Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, Mahmut Akan, Orkan Çınar, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Fatih Tultak, Atila Turan

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan, İlhan (Anıl Koç dk. 72), Quaresma (Doğucan Haspolat dk. 90+4), Ndongla (Ahmet Hakan Demirli dk. 90+ 6), Thiam

Yedekler: Ramazan Köse, Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Çağtay Kurukalıp, Jorge Olıveıra Fernandes, Zvonımır Sarlıja

Teknik Sorumlu: Erkan Çoker

Goller: Thiam (dk.7) (Kasımpaşa) Rodrigues (dk.50) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Tarkan, Ndongla, Quaresma (Kasımpaşa), Faty, Orgıll, Kulusic (Ankaragücü)

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