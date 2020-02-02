Ankaragücü 1 - Kasımpaşa 1
Ankaragücü ve Kasımpaşa 1-1 berabere kaldılar.Süper Lig’in 20. haftasında Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Düşme hattından kurtulmaya çalışan iki takımın da mutlak üç puan parolasıyla çıktığı karşılaşmada puanlar paylaşıldı.
Maça iyi başlayan Kasımpaşa, henüz 7. dakikada son haftaların formda ismi Mame Thiam ile öne geçti. Ankaragücü, bu gole 50. dakikada penaltıdan Gerson Rodrigues ile karşılık verdi. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 bitti.
Bu sonuçla puanını 16 yapan Kasımpaşa, 16. sırada kaldı. 14 puanan ulaşan Ankaragücü ise 17. sırada yer aldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker Takpak, Hakan Ülker
MKE Ankaragücü: Korcan Çeliker, Kitsiou, Ante Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Faty dk. 62), Lukasik, Lobjanıdze (Michalak dk 77), Oscar Scarione (İlhan Parlak dk. 55), Rodrigues, Orgill
Yedekler: Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, Mahmut Akan, Orkan Çınar, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Fatih Tultak, Atila Turan
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan, İlhan (Anıl Koç dk. 72), Quaresma (Doğucan Haspolat dk. 90+4), Ndongla (Ahmet Hakan Demirli dk. 90+ 6), Thiam
Yedekler: Ramazan Köse, Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Çağtay Kurukalıp, Jorge Olıveıra Fernandes, Zvonımır Sarlıja
Teknik Sorumlu: Erkan Çoker
Goller: Thiam (dk.7) (Kasımpaşa) Rodrigues (dk.50) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Tarkan, Ndongla, Quaresma (Kasımpaşa), Faty, Orgıll, Kulusic (Ankaragücü)
(Skor)