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Ankaragücü 2 - Çaykur Rizespor 1

Ankaragücü evinde Çaykur Rizespor karşısında son derece kritik bir galibiyet aldı.

14 Mart 2020 Cumartesi 08:02
Ankaragücü 2 - Çaykur Rizespor 1

Ankaragücü 2- Çaykur Rizespor 1

   Ankaragücü evinde Çaykur Rizespor karşısında son derece kritik bir galibiyet aldı.Ankaragücü, corona virüsüne önlem olarak seyircisiz oynanan maçta kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup ederek 3 haftalık aranın ardından kazanmayı başardı.

Süper Lig’in 26. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak ligde kalma yarışında kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ligde 3 haftadır puan alamayan Ankara temsilcisi, rakibi karşısında 5 dakikada iki gol buldu. İlk gol Çaykur Rizesporlu stoper Burak’ın kendi kalesine gönderdiği topla geldi: 1-0. Dakikalar 22’yi gösterdiğinde ise Gerson Rodrigues Lukasik’in asistinde Ankaragücü’nü 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

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Son Güncelleme: 14.03.2020 08:05
Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüÇaykur Rizespor
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