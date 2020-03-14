Ankaragücü 2- Çaykur Rizespor 1
Ankaragücü evinde Çaykur Rizespor karşısında son derece kritik bir galibiyet aldı.Ankaragücü, corona virüsüne önlem olarak seyircisiz oynanan maçta kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup ederek 3 haftalık aranın ardından kazanmayı başardı.
Ligde 3 haftadır puan alamayan Ankara temsilcisi, rakibi karşısında 5 dakikada iki gol buldu. İlk gol Çaykur Rizesporlu stoper Burak’ın kendi kalesine gönderdiği topla geldi: 1-0. Dakikalar 22’yi gösterdiğinde ise Gerson Rodrigues Lukasik’in asistinde Ankaragücü’nü 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
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