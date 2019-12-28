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Ankaragücü, Denizlispor puanları paylaştı

Ankaragücü evinde Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı

28 Aralık 2019 Cumartesi 17:11
Ankaragücü, Denizlispor puanları paylaştı

Ankaragücü, Denizlispor puanları paylaştı

   Ankaragücü evinde Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.Süper Lig’in 17. haftasında Ankaragücü ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Geçen hafta Alanyaspor’a 5-1 yenilen Denizlispor’da Barrow 10. dakikada kırmızı kart gördü.

Dakikalar 22’yi gösterdiğinde Zeki’nin duran toptan yaptığı ortaya Mustafa Yumlu iyi yükselerek konuk takımı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının duraklama dakikalarında Denizlispor kopya bir gol daha attı! 45+1’de yine Zeki Yavru duran toptan ortaladı bu kez Rodallega topu filelere gönderen isim oldu: 2-0. 10 kişi kalmasına rağmen rakibi karşısına öne geçen Denizlispor bu üstünlüğünü koruyamadı.

Ankaragücü’nde uzun süren sakatlığını atlatan Oscar Scarione 57. dakikada oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi. Arjantinli futbolcu 66. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına girdi. Rakip savunmayı çaresiz bırakan Scarione skoru 2-1 getirerek Ankaragücü’nü umutlandırdı.

Dakikalar 84’ü gösterdiğinde Oscar Scarione’den harika bir gol daha geldi! Yetenekli oyuncu ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruş yaparak Stachowiak’ı avladı: 2-2.

Maçın geride kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla 17. sıradaki Ankaragücü 12 puana, 11. sıradaki Denizlispor ise 22 puana yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaragücüDenizlispor
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