Ankaragücü evinde farklı kaybetti

Ankaragücü evinde Malatyaspor'a 4-0 yenildi.Milli ara sonrası Süper Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ederken BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti. Malatyaspor'a 3 puanı getiren golleri 26. dakikada Adis Jahovic, 33. dakikada Bifouma, 43. dakikada Guilherme ve 82. dakikada da Donald kaydetti. MKE Ankaragücü'nde Kitsiou 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor bu sonuçla 6 puana yükselirken MKE Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.



Stat: Eryaman

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke (Dk. 89 Cebrail Karayel), Sedat Ağçay (Dk. 64 Faty), Canteros, Aydın Karabulut (Dk. 60 Mehmet Sak), İlhan Parlak, Orgill

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli (Dk. 73 Murat Yıldırım), Guilherme (Dk. 88 Özer Özdemir), Donald, Bifouma (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Jahovic

Goller: Dk. 26 Jahovic, Dk. 33 Bifouma, Dk. 43 Guilherme, Dk. 82 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 Donald, Dk. 51 Chaaleli, Dk. 71 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 29 Kulusic, Dk. 90 Pinto (MKE Ankaragücü)

(Beinsports)