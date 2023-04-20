Ankaragücü'nden kritik üç puan.... MKE Ankaragücü 3 - Giresunspor 1
Spor Toto Süper Lig 30.hafta maçında MKE Ankaragücü evinde 1-0 yenik düştüğü karşılaşmada Giresunspor’u 3-1 yendi.Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler, Kerem Ersoy ve mehmet Emin Tuğral hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 44.dakikasında Giresunspor, Lamine Diack’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.45+3.dakikada Giresunspor’da Ferhat Kaplan sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkini Yarı;
Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü’nde Ghayas Zahid ve Lamine Diack oyundan çıktılar.Yerine Anastasios Chatzigiovannis ve Andrej Djokanovic oyuna girdiler.54.dakikada MKE Ankaragücü Ali Sowe ile skoru 1-1 yaptı.56.dakikada Giresunspor’da Ramon Aras sarı kart gördü.65.dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç oyundan çıktı.Yerine Pedro Moreira oyuna girdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü evinde 1-0 yenik düştüğü karşılaşmada Giresunspor’u 3-1 yendi.Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 31 yaparken, Giresunspor 27 puanda kaldı.
Süper Lig 31.Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF