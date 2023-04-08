Ankaragücü'nden kritik üç puan...MKE Ankaragücü 3 - İstanbulspor 2

Spor Toto Süper Lig 28.hafta maçında MKE Ankaragücü evinde İstanbulspor’u 3-2 yendi.Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek yarı finale adını yazdıran MKE Ankaragücü, İstanbulsor'u Lig yarışında yenerek son derece kritik üç puanın sahibi oldu.Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz, Deniz Caner Özaral ve Emrah Ünal hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 10.dakikasında MKE Ankaragücü Ali Sowe ile 1-0 öne geçti.24.dakikada Lamine Diack skoru 2-0 yaptı.28.dakikada İstanbulspor’da Valon Ethemi sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı MKE Ankaragücü’nün 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 47.dakikada İstanbulspor Kerem Şen ile durumu 2-1 yaptı.51.dakikada İstanbulspor’da Muammer Sarıkaya sarı kart gördü.52.dkikada MKE Ankaragücü’nde Ghayas Zahid ve Anastasios Chatzigiovannis oyundan çıktılar.Yerine Atakan Çankaya ve Felicio Mendes Joao oyuna girdiler.

53.dakikada MKE Ankaragücü Ali Sowe ile skoru 3-1 yaptı.55.dakikada İstanbulspor Jason Lokito ile skoru 3-2 yaptı.64.dakikada İstanbulspor’da Kerem Şen ve Muammer Sarıkaya oyundan çıktılar.Yerine Onur Ergin ve Simon Deli oyuna girdiler.

74.dakikada İstanbulspor’da mehmet Yeşil sarı kart gördü.75.dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç ve Fıratcan Üzüm oyundan çıktılar.Yerine Andrej Djokanovic ve Stelios Kitsiou oyuna girdiler.77.dakikada İstanbulspor’da Mamadou Ba sarı kart gördü.

84.dakikada MKE Ankaragücü’nde Taylan Antalyalı sarı kart gördü.86.dakikada İstanbulspor’da Jason Lokilo ve Duhan Aksu oyundan çıktılar.Yerine Florian Lashaj ve Ertuğrul Ersoy oyuna girdiler.89.dakikada MKE Ankaragücü’nde Taylan Antalyalı yerini Hasan Ali Kaldırım’a bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü evinde İstanbulspor’u 3-2 yendi.Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 28 yaparken, İstanbulspor 24 puanda kaldı.

Süper Lig 29.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF