Anket | Milli Takımın en sevilen oyuncusu kim?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

Milli Takımımızdan güzel futbol izler miyiz?

A Milli Futbol Takımımız, turnuva elemelerinde son Dünya Şampiyonu Fransa'yı yenerek ülkemizi oldukça heyecanlandırmıştı. Son olarak geçtiğimiz Mart ayında, Dünya Kupası eleme maçlarında Hollanda ve Norveç karşısında net galibiyetler alması, Avrupa Şampiyonası için hazır olduğuna dair sinyaller verdi.

Peki, Milli Takımımız'a karşı ülkemizde ne düşünülüyor? Katılımcıların Milli Takımımız'dan güzel futbol beklentisi hayli yüksek. 100 üzerinden puanlama yapmalarını istediğimizde, ortalama 74 puan değerinde güzel futbol bekleniyor.

A Milli Takım’a güveniyoruz!

Büyük bir başarı sergileyerek EURO 2020 Avrupa Futbol şampiyonasına katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, katılıcımların güvenini kazanmışa benziyor. Geçtiğimiz Haziran ayında yapılması planlanan turnuva, pandemi sürecinden dolayı Temmuz 2021’e ertelendi. Millilerimizin bulunduğu grupta İtalya, İsviçre ve Galler bulunuyor. Grubu ilk 2 sırada bitiren takımlar direkt olarak bir üst tura yükselecek. 3. bitiren 8 takımın 4'ü de turnuvada bir üst tura yükselecek. Her 20 kişiden 19'u millilerin gruptan çıkacağını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 18’i son 16 turunda, yüzde 32’si çeyrek finalde, yüzde 25'i ise yarı finalde turnuvaya veda edeceğimizi belirtirken, final oynayacağımızı düşünenlerin oranı ise %20.

Milli takımımızın en sevilen oyuncusu kim?

Ülkemizi tek bir yürek haline getiren Milli takımımızın, formasını terleten tüm oyuncularını seviyoruz. Özellikle EURO 2020 yolunda kazandıkları başarılar ile bu genç yaşta kalplerimizi fethettiler. Taraftarlar tarafından futbolcularımız arasında en çok sevilenler şu şekilde sıralandı; Burak Yılmaz (%24), Hakan Çalhanoğlu (yüzde 13), Merih Demiral ve Ozan Tufan (%10), Çağlar Söyüncü yüzde 8) .

Sıralamada öne çıkan oyuncularımızın ortak özellikleri ise futbol hayatlarına Avrupa Liglerinde devam etmeleri. Araştırmaya katılanların öne çıkardığı bu nokta Türkiye’deki altyapı çalışmalarına verilmiş önemli bir mesaj olarak karşımıza çıkıyor.

Milli Takımımız grubunda kaçıncı olur?

Millilerimizin grubunda İtalya, Galler ve İsviçre yer alıyor. Grupta, İtalya gibi turnuvanın favorileri arasında gösterilen bir takım olmasına rağmen ülkemizin takımımıza olan inancı devam ediyor.

Katılımcıların yüzde 30'u ülkemizin grubu 1. sırada tamamlayacağını düşünürken, yüzde 57'si 2. sırada, %10'u ise 3. sırada tamamlayacağımızı düşünüyor. 4. sırada olup turnuvaya grup aşamasında veda edeceğimizi düşünenlerin oranı ise yalnızca yüzde 3.

Azerbaycan'dan destek bekliyoruz!

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının grup aşamasında oynayacağımız Galler ve İsviçre maçlarına Azerbaycan ev sahipliği yapacak. Türk halkı olarak Azerbaycan ile çok iyi ilişkilerimizin olması bu maçlarda bize ek bir fayda sağlayabilir mi?

Katılımcıların %66'sı grup maçlarının Azerbaycan'da oynanmasının bize fayda sağlayacağı görüşünde. %30'u kısmen fayda sağlayacağını belirtirken, faydası olmayacağını düşünenlerin oranı yüzde 4.

Koronavirüs salgını devam ederken Futbol Şampiyonası yapılmalı mı?

Hepimizin bildiği üzere 2020 Mart ayından itibaren ülkemizde görülen koronavirüs vakalarından dolayı birçoğumuzun yaşamı olumsuz yönde etkilendi ve etkilenmeye devam ediyor. Öyle ki bu süreçten futbol da nasibini aldı ve geçtiğimiz sezon Türkiye Futbol Liginin tamamı seyircisiz oynandı. Peki, bu pandemi şartları altında 24 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Avrupa Futbol Şampiyonası yapılmalı mı? Bakalım katılımcılar böyle bir sağlık tehdidi varken maçların oynanmasını ne derece istiyor!

Katılımcıların %62'si şampiyonanın yapılması gerektiğini belirtirken, %30'u kararsız olduğunu belirtti. %8'lik kesim ise turnuvanın yapılmaması gerektiğini düşünüyor.

Şampiyona formatı kararsız bıraktı!

UEFA tarafından alınan kararla Avrupa Futbol Şampiyonalarına artık yalnızca bir ülke ev sahipliği yapmayacak. Maçlar, grup aşamasından, finale kadar toplam 12 farklı ülkede oynanacak. Normal şartlarda her ülkenin turnuva atmosferini daha yakından yaşayabilmesi için olumlu görünen bu kararı, pandemi şartlarında değerlendirdiğimizde oldukça büyük risk oluşturuyor.

Katılımcıların %39'u bu kararı olumlu karşıladıklarını belirtirken, %27'si kararsız kaldıklarını belirtiyor. Pandemi şartlarında turnuvanın farklı ülkelerde oynanmasının olumsuz sonuç doğuracağını düşünenlerin oranı ise %26.

Avrupa Futbol Şampiyonasını hangi ülke kazanır?

11 Haziran'da başlayacak turnuva için spor otoritelerine göre çok sayıda favori öne çıkıyor. Türkiye, aldığı sürpriz sonuçlar ve yakaladığı genç jenerasyon ile turnuvanın gizli favorileri arasında yer alıyor. Türkiye'deki futbol taraftarlarının %8'i Türkiye'nin şampiyon olacağını tahmin ediyor.

Katılımcılara Türkiye'yi hariç tuttuğumuzda şampiyonluk favorilerini sorduğumuzda ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Katılımcıların %29'u Almanya'yı favori görürken, yüzde 18'i Fransa ve %10'u İngiltere tercihinde bulundu. Bu konuda fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 12 oldu.

Turnuvanın gol kralı kim olur?

Futbol Şampiyonasında sahne alacak oyuncular arasında her zaman olduğu gibi en büyük ilgiyi golcüler görüyor. Pek çok dünya starının boy göstereceği turnuva'nın gol kralı adaylarında dikkat çekici tercihler yer alıyor.

Katılımcıların %28'i Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'yu ön plana çıkarırken, %17'si ise Milli Takımımızın golcüsü Burak Yılmaz'ı favori görüyor. Fransa ekibi Lille ile şampiyonluk yaşayıp, Fransa'da da "Kral" lakabını alan Burak Yılmaz, turnuva öncesinde Milli Takımımızın da en büyük kozu durumunda. Burak Yılmaz'ı, %15'lik oranıyla Robert Lewandowski ve yüzde 11'lik oy oranıyla Kylian Mbappe takip ediyor.

A Milli Futbol Takımımıza, kazanacakları başarılarla hem bizlere sevinç yaşatmalarını hem de onları örnek alacak milyonlarca gence ilham kaynağı olmalarını bekliyoruz. Ben derim ki… ailesi olarak milli takımımıza yeni zafer hikayelerinin yazıldığı bir turnuva diliyoruz.