Antalya 90+10. dakikada üç puana ulaştı

Süper Lig'in 3. haftasında TAV Fraport Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.Karşılaşmanın 18. dakikasında Antalyaspor, Haji Wright ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor 54. dakikada Haji Wright'ın penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.61. dakikada Çaykur Rizespor frikikten Damjan Djokovic skoru 2-1 yaptı.90+3. dakikada Çaykur Rizespor penaltıdan Damjan Djokovic ile maçta durumu 2-2 yaptı.Son dakikaları adeta nefes kesen karşılaşmada Antalyaspor 90+10. dakikada penaştı kazandı.Haji Wright penaştıdan attığı golle Antalyaspor 3-2 öne geçiren golü attı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak bu sezon ilk puanlarını aldı.

Bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini elde eden Antalyaspor, puanını 4'e çıkardı.Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.

TAV Fraport Antalyaspor:Ruud Boffin, Naldo, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Nuri Şahin, Deni Milosevic, Andrea Poli, Haji Wright, Paul Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar

Doğukan Özkan, Diogo Sousa, Sherel Floranus, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Fredy, Amilton, Hakan Özmert, Houssam Eddine Ghacha

Teknik Direktör:Ersun Yanal

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Sebastian Holmen, Gökhan Gönül, Cemali Sertel, Alper Potuk, Yasin Pehlivan, Damjan Djokovic, Tyler Boyd, Bryan Dabo, Fabricio Baiano, Erik Sabo

Teknik Direktör:Bülent Uygun