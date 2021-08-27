Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Antalya 90+10. dakikada üç puana ulaştı

 Süper Lig'in 3. haftasında TAV Fraport Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.

27 Ağustos 2021 Cuma 22:23
Antalya 90+10. dakikada üç puana ulaştı

Antalya 90+10. dakikada üç puana ulaştı

   Süper Lig'in 3. haftasında TAV Fraport Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.Karşılaşmanın 18. dakikasında Antalyaspor, Haji Wright ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor 54. dakikada  Haji Wright'ın penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.61. dakikada Çaykur Rizespor frikikten Damjan Djokovic skoru 2-1 yaptı.90+3. dakikada Çaykur Rizespor penaltıdan Damjan Djokovic ile maçta durumu 2-2 yaptı.Son dakikaları adeta nefes kesen karşılaşmada Antalyaspor 90+10. dakikada penaştı kazandı.Haji Wright penaştıdan attığı golle Antalyaspor 3-2 öne geçiren golü attı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak bu sezon ilk puanlarını aldı.

    Bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini elde eden Antalyaspor, puanını 4'e çıkardı.Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.

TAV Fraport Antalyaspor:Ruud Boffin, Naldo, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Nuri Şahin, Deni Milosevic, Andrea Poli, Haji Wright, Paul Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar

Yedekler:Doğukan Özkan, Diogo Sousa, Sherel Floranus, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Fredy, Amilton, Hakan Özmert, Houssam Eddine Ghacha

Teknik Direktör:Ersun Yanal

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Sebastian Holmen, Gökhan Gönül, Cemali Sertel, Alper Potuk, Yasin Pehlivan, Damjan Djokovic, Tyler Boyd, Bryan Dabo, Fabricio Baiano, Erik Sabo 

Teknik Direktör:Bülent Uygun

 

Son Güncelleme: 27.08.2021 23:05
Anahtar Kelimeler:
Süper Ligin 3. HaftasıTAV Fraport AntalyasporÇaykur Rizespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana Demirspor, İH Konyaspor puanları paylaştı
Adana Demirspor, İH Konyaspor puanları paylaştı
Ali Koç “Transferi 2 Eylül'e yetiştirmek istiyoruz”
Ali Koç “Transferi 2 Eylül'e yetiştirmek istiyoruz”
PFDK'dan Burak Elmas'a ceza
PFDK'dan Burak Elmas'a ceza
A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
Galatasaray Avrupa Ligi grup biletini aldı
Galatasaray Avrupa Ligi grup biletini aldı
Sivasspor farklı kaybetti
Sivasspor farklı kaybetti
Trabzonspor, Roma engelini aşamadı
Trabzonspor, Roma engelini aşamadı
Fenerbahçe'den gol şov
Fenerbahçe'den gol şov
Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim