Antalya 90+10. dakikada üç puana ulaştı
Süper Lig'in 3. haftasında TAV Fraport Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.Karşılaşmanın 18. dakikasında Antalyaspor, Haji Wright ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor 54. dakikada Haji Wright'ın penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.61. dakikada Çaykur Rizespor frikikten Damjan Djokovic skoru 2-1 yaptı.90+3. dakikada Çaykur Rizespor penaltıdan Damjan Djokovic ile maçta durumu 2-2 yaptı.Son dakikaları adeta nefes kesen karşılaşmada Antalyaspor 90+10. dakikada penaştı kazandı.Haji Wright penaştıdan attığı golle Antalyaspor 3-2 öne geçiren golü attı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak bu sezon ilk puanlarını aldı.
Bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini elde eden Antalyaspor, puanını 4'e çıkardı.Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.
TAV Fraport Antalyaspor:Ruud Boffin, Naldo, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Nuri Şahin, Deni Milosevic, Andrea Poli, Haji Wright, Paul Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Direktör:Ersun Yanal
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Sebastian Holmen, Gökhan Gönül, Cemali Sertel, Alper Potuk, Yasin Pehlivan, Damjan Djokovic, Tyler Boyd, Bryan Dabo, Fabricio Baiano, Erik Sabo
Teknik Direktör:Bülent Uygun