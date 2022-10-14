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Antalya derbisinde gol yağmuru.... Alanyaspor 3 - Antalyaspor 2

Spor Toto Süper Lig 10. hafta açılış maçında Alanyaspor evinde Antalyaspor’u 3-2 yendi.

14 Ekim 2022 Cuma 22:03
Antalya derbisinde gol yağmuru.... Alanyaspor 3 - Antalyaspor 2

Antalya derbisinde gol yağmuru.... Alanyaspor 3 - Antalyaspor 2

   Spor Toto Süper Lig 10. hafta açılış maçında  Antalya derbisinde Alanyaspor evinde Antalyaspor’u 3-2 yendi.Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, hakemYaşar Kemal Uğurlu yönetti.Karşılaşmanın 23. Dakikasında Alanyaspor’da Efecan Karaca sarı kart gördü.29. dakikada Antalyaspor’da Houssam Ghacha sarı kart gördü.44. dakikada Alanyaspor Ahmed Hassan ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor’da Gökdeniz Bayraktar yerini Sam Larsson’a bıraktı.51. dakikada Alanyaspor Arnaud Lusamba ile skoru 2-0 yaptı.57. dakikada Antalyaspor Haji Wright ile skoru 2-1 yaptı.70. dakikada Alanyaspor, Idrissa Doumbia ile skoru 3-1 yaptı.76. dakikada Antalyaspor’da Houssam Ghacha, Cemali Sertel ve Fredy oyundan çıktı.Yerine Sinan Gümüş, Sherel Flornus ve Hakan Özmert oyuna girdi.Aynı dakikada içersinde Alanyaspor’da  Daniel Candelas ve Efecan Karaca oyundan çıktılar.Yerine Zinedine Ferhat ve Oğuz Aydın oyuna girdi.

   79. dakikada Alanyaspor’da Idrissa Doumbia sarı kart gördü.Aynı dakikada içerisinde Antalyaspor’da Hakan Özmert sarı kart gördü.84. dakikada Antalyaspor’da Ufuk Akyol yerini Mustafa Erdiman’a bıraktı.87. dakikada Antalyaspor Haji Wright ile skoru 3-2 yaptı.88. dakikada Alanyaspor’da Joher Rassoul yerini Jure Balkovec’e bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor evinde Antalyaspor’u 3-2 yendi.

Alanyaspor:Runar Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Joher Rassoul, Efecan Karaca, Leroy Fer, Efkan Bekiroğlu, Yusuf Özdemir, Arnaud Lusamba, Daniel Candeias, Ahmed Hassan 

Teknik Direktör:Francesco Farioli   

Antalyaspor:Alperen Uysal Cemali Sertel, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Christian Luyindama, Fredy, Ufuk Akyol, Haji Wright, Luiz Adriano, Gökdeniz Bayrakdar, Houssam Ghacha    

Teknik Direktör:Nuri Şahin

Süper Lig 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
AlanyasporAntalyasporAntalya Derbisi
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