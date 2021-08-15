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Antalya ile Göztepe puanları paylaştı

 Süper Lig ilk hafta maçında Antalya evinde Göztepe ile 1-1 beraber kaldılar.

15 Ağustos 2021 Pazar 23:32
Antalya ile Göztepe puanları paylaştı

Antalya ile Göztepe puanları paylaştı

   Süper Lig ilk hafta maçında Antalya evinde Göztepe ile 1-1 beraber kaldılar.Karşılaşmanın 32. dakikasına Antalyaspor,  Fredy ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 galiniyeti ile sona erdii.Karşılaşmanın ikinci yarısında Göztepe skoru değiştirmek adına çok çalıştı.Göztepe'nin bu çabası 90. dakikada sonuç verdi.Karşılaşmanın 90. dakikasında Göztepe, Dino Arslanagic ile maçta skoru eşitledi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri (K), Wright, Güray, Mukairu, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil (K), Tijanic, Jahovic

Son Güncelleme: 15.08.2021 23:39
Anahtar Kelimeler:
AntalyaGöztepe
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