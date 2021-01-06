Antalya, Karagümrük'ü 3 golle geçti I Antalyaspor 3 - Fatih Karagümrük 1

Antalyaspor, F.Karagümrük'ü üç golle geçti I FTA Antalyaspor 3-Fatih Karagümrük 1
Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor,evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.Öte yandan, Fatih Karagümrük'ün Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Arjantinli stoper oyuncusu Gaston Campi ile kırmızı-siyahlıların yeni transferlerinden Norveçli sağ bek Vegar Eggen Hedenstad ile İtalyan forvet Fabio Borini, yeni takımlarıyla ilk maçlarına çıktı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 71. dakikada Eren Albayrak'ın skoru FTA Antalyaspor lehine 3-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca ev sahibi üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Bu sonuçla puanını 21'e çıkartan FTA Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile puanını eşitledi.