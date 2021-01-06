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Antalya, Karagümrük'ü 3 golle geçti I Antalyaspor 3 - Fatih Karagümrük 1

 Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor,evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 21:06
Antalya, Karagümrük'ü 3 golle geçti I Antalyaspor 3 - Fatih Karagümrük 1

Antalyaspor, F.Karagümrük'ü üç golle geçti I FTA Antalyaspor 3-Fatih Karagümrük 1

   Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor,evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.Öte yandan, Fatih Karagümrük'ün Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Arjantinli stoper oyuncusu Gaston Campi ile kırmızı-siyahlıların yeni transferlerinden Norveçli sağ bek Vegar Eggen Hedenstad ile İtalyan forvet Fabio Borini, yeni takımlarıyla ilk maçlarına çıktı.

   Karşılaşmanın 10. dakikasında Balkovec Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 öne geçirdi.19. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Özmert, FTA Antalyaspor'a beraberlik golünü attı.37. dakikada FTA Antalyaspor, Gökdeniz Bayrakdar, ile 2-1 öne geçti.İlk yarı bu skorla sona erdi.  

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 71. dakikada Eren Albayrak'ın skoru FTA Antalyaspor lehine 3-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca ev sahibi üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. 

   Bu sonuçla puanını 21'e çıkartan FTA Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile puanını eşitledi. 

Son Güncelleme: 06.01.2021 23:08
Anahtar Kelimeler:
Fraport TAV AntalyasporFatih Karagümrük
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