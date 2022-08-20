Antalyapor, Trabzonspor'u farklı yendi....Antalyaspor 5 - Trabzonspor 2

Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçımda Antalyaspor evinde Trabzonspor'u 5-2 yendi.Karşılaşmanın 14. dakikasında Antalyaspor Fernando ile 1-0 öne geçti.17. dakikada Antalyaspor'da Sam Larsson sarı kart gördü.32. dakikada Trabzonspor'da Doğucan Haspolat sarı kart gördü.40. dakikada Atalyaspor penaltı atışından Haji Wright golü ile skoru 2-0 yaptı.42. dakikada Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas ve Doğucan Haspolat oyundan çıktı.Yerine Abdülkadir Ömür ve Enis Bardhi oyuna girdi.45. dakikada Trabzonspor Enis Bardhi ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Antayspor'un 2-1 üatünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor'da Marc Bartra, Vitor Hugo'nun yerine oyuna girdi.53. dakikada Antalyaspor'da Alassane Ndao oyundan çıktı.Yerine Houssam Ghacha oyuna girdi.60. dakikada Trabzonspor'da Stefano Denswil sarı kart gördü.68. dakikada Antalyaspor'da Luiz Adriano yerini Hakan Özmert'e bıraktı.Aynı dakika içersinde Trabzonspor'da Manolis Siopis oyundan çıktı.Yerine Stefano Denswil oyuna girdi.73. dakikada Trabzonspor Enis Bardhi ile skoru 2-2 yaptı.79. dakikada Antalyaspor'da Fredy ve Sam Larsson yerini Gökdeniz Bayrakdar ve Cemali Sertel'e bıraktı.81. dakikada Trabzonspor, Gökdeniz Bayrakdar ile skoru 3-2 yaptı.87. dakikada Trabzonspor'da Jean Kouass, Dorukhan Toköz'ün yerine oyun a girdi.90+5. dakikada Antalyaspor, Gökdeniz Bayrakdar ile durumu 4-2 yaptı.90+7. dakikada Antalyaspor Haji Wright ile skoru 5-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor evinde Trabzonspor'u 5-2 yendi.

Antalyaspor:Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Fernando, Fredy, Alassane Ndao, Haji Wright, Luiz Adriano, Sam Larsson

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas, Doğucan Haspolat, Andreas Cornelius, Jorge Djaniny, Trezeguet

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Tablolar:TFF