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Antalyaspor 0 - İH Konyaspor 0

Süper Lig'in in 42. haftasında Antalyaspor ile Konyaspor 0-0 berabere kaldı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:42
Antalyaspor 0 - İH Konyaspor 0

Antalyaspor 0 - İH Konyaspor 0

   Süper Lig'in in 42. haftasında Antalyaspor ile Konyaspor 0-0 berabere kaldı.Antalyaspr böylece bu sezon 17. kez berabere kaldı ve ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Konyaspor ise sezonu 50 puanla 11.sırada bitirdi

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı (Dk.46 Nuri Şahin), Bahadır Öztürk, Ersan Gülüm (Dk.86 Drole), Ali Eren İyican, Omar İmeri, Ufuk Akyol (Dk.77 Kudriashov), Hakan Özmert (Dk.36 Mevlüthan), Mert Yılmaz, Sidney Sam (Dk.76 Gökdeniz Bayrakdar), Orgill

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Erten Ersu, Ahmet Çalık, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Adil Demirbağ (Dk.64 Ahmet Karademir), Hadziahmetovic, Zymer Bytyqi (Dk.64 Doğan Can), Rahmanovic (Dk.46 İsmail Güven), Sekidika (Dk.88 Volkan), Skubic, Cikalleshi (Dk.46 Daci)

SARI KARTLAR: Orgill, Mevlüthan, Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Rahmanoviç, Sekidika (İttifak Holding Konyaspor)

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporKonyaspor
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