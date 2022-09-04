Antalyaspor 0 - Kasımpaşa 2

Spor Toto Süper Lig 5. Hafta Maçında Antalyaspor evinde Kasımpaşa’ya 2-0 yenildi.Antalya Corendon Airlines Park’ta oynanan karşılaşmayı Kadir Sağlam, Özgür Ertem ve Hakan Karabalcık hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 20. Dakikasında Kasımpaşa’da Turgay Gemicibaşı sarı kart gördü.29. dakikada Kasımpaşa’da bu sefer Mortadha ben Quannes sarı kart gördü.45. dakikada Kasımpaşa Florent Hadergionaj'in penaltı golü ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor iki oyuncu değişikliği yaptı.Sam Larsson ve Soner Aydoğdu oyundan çıktı.Yerine Houssam Ghacha ve Gökdeniz Bayraktar oyuna girdi.57. dakikada Kasımpaşa’da Bersant Celina sarı kart gördü.59. dakikada Antalyaspor’da Cemali Sertel, Fedor Kudyashov’un yerine oyuna girdi.61. dakikada Kasımpaşa Cemali Sertel’in kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı.

66. Dakikada Kasımpaşa’da Bersant Celina ve Turgay Gemicioğlu oyundan çıktı.Yerine Ahmet Engin ve Aytaç Kara oyuna girdi.67. dakikada Antalyaspor’da Luiz Adriano yerini Hakan Özmert’e bıraktı.80. dakikada Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic sarı kart gördü.80. dakikada Antalyaspor'da Bünyamin Balcı yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.86. dakikada Antalyaspor'da Hakan Özmert sarı kart gördü.

88. dakikada Antalyaspor'da Güray Vural sarı kart gördü.90. dakikada Kasımpaşa'da Mamadou Fall yerini Yunus Mallı'ya bıraktı.90+4. dakikada Kasımpaşa'da Valentin Eysseric yerini Jeffrey Bruma'ya bıraktı.90+8. dakikada Antalyaspor'da Fredy kırmızı kart gördü.90+9. dakikada Kasımpaşa'da Ahmet Engin sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 yendi.Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 6 yaparken, Antalyaspor 6 puanda kaldı.

Antalyaspor:Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Fedor Kudyashov, Veysel Sarı, Soner Aydoğdu, Fernando, Fredy, Hani Wright, Luiz Adriano, Sam Larsson

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Daniel Graovac, Mortadha Ben Quannes, Sadık Çiftpınar, Florent Hadergionaj, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Turgay Gemicibaşı, Mamadou Faal, Stephane Bahoken, Bersant Celina

Süper Lig 5. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 5. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 6. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF