Antalyaspor 0 - MKE Ankaragücü 2

Dünya Kupası arasının sona ermesinin ardından Spor Toto Süper Lig 15. Hafta açılış maçında Antalyaspor evinde MKE Ankaragücü’ne 2-0 yenildi.Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti.Karşılaşmanın 45+3. Dakikasında MKE Ankaragücü’nde Uros Radakovic sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 61. Dakikada Antalyaspor’da Sam Andreas Larsson oyundan çıktı.Yerine Gökdeniz Bayraktar oyuna girdi.64. dakikada MKE Ankaragücü’nde Giorgi Beridze oyundan çıktı.Yerine Jese oyuna girdi.64. dakikada MKE Ankaragücü Jese ile 1-0 öne geçti.73. dakikada Antalyaspor’da Luiz Adriano sarı kart gördü.

77. dakikada Antalyaspor’da Ufuk Akyol ve Houssam. Ghacha oyundan çıktılar.yerine Fredy ve Admir Mehmedi oyuna girdiler.79. dakikada MKE Ankaragücü’nde Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç oyundan çıktılar.Yerine Lamine Diack ve Tasos Chatzigiovanis oyuna girdiler.81. dakikada Antalyaspor’da Fernando sarı kart gördü.82. dakikada Antalyaspor’da Güray Vural yerini Cemali Sertel’e bıraktı.

87. dakikada MKE Ankaragücü’nde Bahadır Han Güngördü sarı kart gördü.89. dakikada MKE Ankaragücü’nde Pedrinho yerini Ghayas Zahid’e bıraktı.90+10. dakikada MKE Ankaragücü, Ali Sowe ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Antalyaspor:Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Fernando, Luiz Adriano, Ufuk Akyol, Sam Andreas Larsson, Houssam. Ghacha, Haji Wright

MKE Ankaragücü:Bahadır Han Güngördü, Yasin Güreler, Nihad Mujakic, Kevin Malcuit, Uros Radakovic, Pedrinho, Giorgi Beridze, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ali Sowe

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