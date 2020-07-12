Antalyaspor 1- - Alanyaspor 0
Birçok eksik futbolcusu olmasına rağmen Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Antalyaspor, ligin bir diğer kuvvetli ekibi Alanyaspor’u mağlup etmeyi başararak çıkışını devam ettirdi.Hafta içi oynanan maçta Galatasaray’ı 4-1 yenen Alanyaspor, Avrupa kupalarına katılma yarışında büyük bir fırsatı tepmiş oldu!
Alanyaspor ligin 33. haftasında Cumartesi günü sahasında Denizlispor’u konuk edecek. Antalyaspor ise Pazar günü ligde kalma savaşı veren Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.