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Antalyaspor 1- - Alanyaspor 0

 Antalya derbisiinin galibi Antalyaspor oldu.

12 Temmuz 2020 Pazar 22:45
Antalyaspor 1- - Alanyaspor 0

Antalyaspor 1- - Alanyaspor 0

   Antalya derbisiinin galibi Antalyaspor oldu.Antalyaspor evinde Alanyaspor'u 1-0 yendi.S Karşılaşmanın 22. dakikasında Doğukan’ın kullandığı kornerde Jahovic ön direkte topa iyi yükselerek kafa vuruşuyla fileleri havalandıran Jahovic, maçın skorunu belirlemiş oldu.Bu sonuçla Antalyaspor 41 puanla 9. sıraya yükselirken, Alanyaspor ise Galatasaray ile Fenerbahçe’nin yenildiği haftayada 51 puanla 6. sırada kaldı.

   Birçok eksik futbolcusu olmasına rağmen Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Antalyaspor, ligin bir diğer kuvvetli ekibi Alanyaspor’u mağlup etmeyi başararak çıkışını devam ettirdi.Hafta içi oynanan maçta Galatasaray’ı 4-1 yenen Alanyaspor, Avrupa kupalarına katılma yarışında büyük bir fırsatı tepmiş oldu!

   Alanyaspor ligin 33. haftasında Cumartesi günü sahasında Denizlispor’u konuk edecek. Antalyaspor ise Pazar günü ligde kalma savaşı veren Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporAlanyaspor
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