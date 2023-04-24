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Antalyaspor 1 - DG Sivasspor 2

Spor Toto Süper Lig 31.Hafta maçında Antalyaspor evinde DG Sivasspor’a 2-1 yenildi.

24 Nisan 2023 Pazartesi 21:57
Antalyaspor 1 - DG Sivasspor 2

Antalyaspor 1 - DG Sivasspor 2

   Spor Toto Süper Lig 31.Hafta maçında Antalyaspor evinde DG Sivasspor’a 2-1 yenildi.Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 4.dakikasında DG Sivasspor Mustapha Yatabare ile 1-0 öne geçti.22.dakikada DG Sivasspor Max Gradel ile skoru 2-0 yaptı.29.dakikada DG Sivasspor’da Mustapha Yatabare sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı DG Sivasspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor’da Alessane Ndao, Ufuk Akyol ve Emrecan Uzunhan oyundan çıktılar.Yerine Houssam Ghacha, Erdal Rakip ve Ömer Toprak oyuna girdiler.46.dakikada Antalyaspor Sam Larsson ile skoru 2-1 yaptı.56.dakikada DG Sivasspor’da Hakan Arslan ve Mustaphe Yatabare oyundan çıktılar.Yerine Fredrik Ulvestad  ve Jordy Caicedo oyuna girdiler.

   64.dakikada Antalyaspor’da Doğukan Sinik yerini Bertuğ Özgür Yıldırım’a bıraktı.73.dakikada DG Sivasspor’da Ali Şaşal Vural sarı kart gördü.76.dakikada DG Sivasspor’da Sami Saiz yerini Isaac Cofie’ye bıraktı.79.dakikada Antalyaspor’da Bünyamin Balcı yerini Fredy’e bıraktı.81.dakikada DG Sivasspor’da Samba Camara yerini Clinton N’jie’ye bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 yendi.Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 37 yaparken, Antalyaspor 33 puanda kaldı.

Süper Lig 31.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 31.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 32.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 24.04.2023 22:06
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporDG Sivasspor
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