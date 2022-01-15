Antalyaspor 1 - Fenerbahçe 1
Süper Lig 21. Hafta Maçında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Fenerbahçe yenii taknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıktığı karşılaşmadan 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 30. dakikasında Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 71. dakikada Antalyaspor'da Veysel Sarı ve Fredy sarı kart gördü.72. dakikada Fenerbahçe, Jose Sosa ile 1-0 öne geçti.81. dakikada Antalyaspor, Doğukan Sinik ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Diego Rossi, Serdar Dursun