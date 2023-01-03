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Antalyaspor 1 - Fenerbahçe 2

Spor Toto Süper Lig 17. Hafta maçında Antalyaspor evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi.

03 Ocak 2023 Salı 22:00
Antalyaspor 1 - Fenerbahçe 2

Antalyaspor 1 - Fenerbahçe 2

   Spor Toto Süper Lig 17. Hafta maçında Antalyaspor evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi.Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kadir Sağlam, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 6. Dakikasında Fenerbahçe’de Serdar Aziz sarı kart gördü.14. dakikada Antalyaspor, Haji Wright ile 1-0 öne geçti.20. dakikada Antalyaspor’da Fernando sarı kart gördü.35. dakikada Antalyaspor’da Ferdy sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’de Lincoln yerini Emre Mor’a bıraktı.55. dakikada Fenerbahçe Mcihy Batshuayi ile skoru 1-1 yaptı.61. dakikada Antalyaspor’da Güray Vural sarı kart gördü.62. dakikada Fenerbahçe , Mcihy Bathuayi’nin penaltı golü ile 2-1 öne geçti.

   67. Dakikada Antalyaspor’da Suzi Adriano ve Fredy oyundan çıktı.Yerine Gökdeniz Bayraktar ve Sinan Gümüş oyuna girdiler.67. dakikada Fenerbahçe’de Miguel Crespo ve Diego Rossi oyundan çıktılar.yerine Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci oyuna girdiler.

   78. Dakikada Antalyaspor’da Ufuk Akyol oyundan çıktı.Yerine Soner Aydoğdu oyuna girdi.85. dakikada Fenerbahçe’de Michy Batshuayi oyundan çıktı.Yerine Ezgjian Alioski oyuna girdi.Antalyaspor’da Ömer Toprak oyundan çıktı.Yerine Mustafa Erdiman oyuna girdi.87. dakikada Fenerbahçe’de Ezgjian Alioski sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 yendi.

Antalyaspor:Alperen Uysal, Cemali Sertel, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Fernando, Fredy, Ufuk Akyol, Haji Wright, Luiz Adriano   

Teknik Direktör:Nuri Şahin

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Serdar Aziz, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi   

Teknik Direktör.Jorge Jesus 

Süper Lig 17. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 17. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 18. Hafta Maç Progrmaı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 03.01.2023 22:15
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporFenerbahçe
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