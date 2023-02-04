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Antalyaspor 1 - Gaziantep FK 0

Spor Toto Süper Lig 23. Hafta maçında Antalyaspor evinde Gaziantep FK’nü 1-0 yendi.

04 Şubat 2023 Cumartesi 20:55
Antalyaspor 1 - Gaziantep FK 0

Antalyaspor 1 - Gaziantep FK 0

   Spor Toto Süper Lig 23. Hafta maçında Antalyaspor evinde Gaziantep FK’nü 1-0 yendi.Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Burak Pekkan, kamil Çetin ve Mert Bulut hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 2. Dakikasında Gaziantep FK’de Furkan Soyalp sarı kart gördü.29. dakikada Antalyaspor, Fredy golü ile 1-0 öne geçti.34. dakikada Antalyaspor’da Sam Person sarı kart gördü.45.dakikada Antalyaspor’da bu defa Fernando sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Antalyaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Gaziantep FK’de Ömürcan Artan oyundan çıktı.Yerine Valmir Veliu oyuna girdi.56. dakikada Antalyaspor’da Fredy sarı kart gördü.59.dakikada Antalyaspor’da Ömer Toprak oyundan çıktı.Yerine Amar Gerxhaliu oyuna girdi.

   65. Dakikada Antalyaspor’da Sam Person ve Doğukan Sinik oyundan çıktılar.Yerine Erdal Rakip ve Houssam Ghacha oyuna girdiler.78.dakikada Gaziantep FK’de Günay Güvenç sarı kart gördü.

   80. Dakikada Antalyaspor’da Alassane Ndao ve Fredy oyundan çıktılar.Yerine Admir Mehmedi ve Sherel Floranus oyuna girdiler.84. dakikada gaziantep FK'de Furkan Soyalp oyundan çıktı.Yerine Mirza Cihan oyuna girdi.85. dakikada Gaziantep FK'de Lazar Markovic sarı kart gördü.90+1.dakikada Lazar Markovic ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90+2. dakikada Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor evinde Gaziantep FK’nü 1-0 yendi.Bu galibiyetle Antalyaspor puanını 24 yaparken, Gaziantep FK 25 puanda kaldı.

Süper Lig 23.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 23. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 24. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 04.02.2023 21:14
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporGaziantep FK
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