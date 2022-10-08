Antalyaspor 1 - Konyaspor 1

Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Antalyaspor evinde Konyaspor’u 1-1 berabere kaldı.Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mert Güzenge, Kerem Ersoy ve Murat Tuğberk Curbay hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 9. dakikasında Antalyaspor'da Alassane Ndao sakatlanarak oyundan çıktı.yerine Houssam Ghacha oyuna girdi.30. dakikada Konyaspor'da Francisco Calvo sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. Dakikada Antalyaspor Fernando ile 1-0 öne geçti.55. dakikada Konyaspor’da Robert Muric sarı kart gördü.59. dakikada konyaspor’da Robert Muriç ve Bruno Paz oyundan çıktılar.Yerine Konrad Michalak ve Endri Çekici oyuna girdi.64. dakikada Antalyaspor’da Luiz Adriano sarı kart gördü.65. dakikada Antalyaspor’da Sinan Gümüş sarı kart gördü.67. dakikada Konyaspor’da Soner Dikmen oyundan çıktı.Mame Biram Diouf oyuna girdi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Antalyaspor’da Luiz Adriano ve Sinan Gümüş oyundan çıktılar.Yerine Veysel Sarı ve Gökdeniz Bayraktar oyuna girdi.75. dakikada Konyaspor’da Zymer Bytyqi ve Muhammet Demir oyundan çıktılar.Yerine Oğulcan Ülgün ve Uche Ikpeazu oyuna girdiler.81. dakikada Konyaspor’da Francisco Calvo’nun kafa şutu direkten döndü.82. dakikada Konyaspor’da Adil Demirbağ ve Antalyaspor’da Fernando sarı kart gördü.85. dakikada Antalyaspor'da Haji Wright oyundan çıktı.Yerine Fredy oyuna girdi.87. dakikada Konyaspor'da Oğulcan Ülgün sarı kart gördü.90+6. dakikada Antalyaspor'da Güray Vural sarı kart gördü.90+7. dakikada Konyaspor Francisco Calvo ile skoru 1-1 yaptı.

Karşılaşmadan Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Antalyaspor puanını 7 yaparken, Konyaspor 18 puan oldu.

Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Ömer Toprak, Christian Luyindama, Fernando, Alassane Ndao, Ufuk Akyol, Sinan Gümüş, Haji Wright, Luiz Adriano

Teknik Direktör:Nuri Şahin

Konyaspor:Ibrahim Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Francisco Calvo, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetovic, Bruno Paz, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir,Robert Muric

Teknik Direktör:İlhan Palut

Süper Lig 10. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF