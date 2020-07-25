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Antalyaspor 2- Galatasaray 2

Antalyaspor evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 22:24
Antalyaspor 2- Galatasaray 2

Antalyaspor 2- Galatasaray 2

   Antalyaspor evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.Antalyaspor Fredy'nin attığı gol ile öne geçmesine rağmen Galatasaray Saracchi ve Belhanda'nın attığı goller ile öne geçmeyi başardı. Ev sahibi ekip 90+2. dakikada Blanco'nun attığı gol ile beraberliği buldu. Karşılaşmada başka gol olmayınca karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı.

Antalyaspor'un gollerini 19. dakikada Fredy ve 90+2. dakikada Gustavo Blanco kaydetti. Galatasaray'ın golleri 58. dakikada Marcelo Saracchi ve 65. dakikada (penaltı) Younes Belhanda'dan geldi.

Bu beraberliğin ardından Galatasaray 56 puanla sezonu noktaladı. Antalyaspor da 45 puanla ligi bitirdi.

Puanını 56 yapan Galatasaray, 5. sıra için Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. Alanyaspor puan kaybederse, UEFA'dan men cezası alan Trabzonspor'un da CAS'a yaptığı itiraz olumsuz sonuçlanırsa, Galatasaray gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Öte yandan Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u finalde yenerek kupayı kazanması halinde de Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi bileti alacak.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyasporGalatasaray
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