Antalyaspor 2 - Giresunspor 2

Spor Toto Süper Lig 19. Hafta maçında Antalyaspor evinde Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı.Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uüurlu, Volkan Ahmet Narinç ve Serkan Ok hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 4. Dakikasında Antalyaspor, Doğukan Sinik ile 1-0 öne geçti.40. dakikada Giresunspor Borja Sainz Eguskiza ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 55 dakikada Giresunspor’da Brandley Kuvars oyundan çıktı.Yerine Vukan Savicevic oyuna girdi.57.dakikada Antalyaspor’da Doğukan Sinik oyundan çıktı.Yerine Shoya Nakajima oyuna girdi.59. dakikada Antalyaspor Luis Adriano ile 2-1 öne geçti.61. dakikada Antalyaspor’da Fernando sarı kart gördü.

66. Dakikada Antalyaspor’da Sinan Gümüş ve Sam Larsson oyundan çıktılar.Yerine Soner Aydoğdu ve Cemali Sertel oyuna girdi.78. dakikada Giresunspor’da Jorman Campuzano oyundan çıktı.Yerine Görkem Sağlam oyuna girdi.79. dakikada Giresunspor, Rijad Bajic ile skoru 2-2 yaptı.

82. Dakikada Antalyaspor’da Bünyamin Balcı be Luiz Adriano oyundan çıktılar.Yerine Fedor Kudrashov ve Admir Mehmedi oyuna girdiler.90+8.dakikada Giresunspor’da Vukan Savicevic sarı kart gördü.90+11. Dakikada Antalyaspor’da Ufuk Akyol sarı kart gördü.90+11. Dakikada Giresunspor’da Alper Uludağ sarı kart gördü.90+13. Dakikada Antalyaspor’da Fedor Kudryashov, Giresunspor'da Robert Meja ve Ramon Arias sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor evinde Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig 20.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF