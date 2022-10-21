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Antalyaspor 2 - İstanbulspor 1

Spor Toto Süper Lig 11. hafta açılış maçında Antalyaspor evinde İstanbulspor’u 2-1 yendi.

21 Ekim 2022 Cuma 22:09
Antalyaspor 2 - İstanbulspor 1

Antalyaspor 2 - İstanbulspor 1

   Spor Toto Süper Lig 11. hafta açılış maçında Antalyaspor evinde İstanbulspor’u 2-1 yendi.Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetti.Karşılaşmnın 27. dakikasında İstanbulspor Adi Mehremic ile 1-0 öne geçti.33. dakikada Antalyaspor'da Haji Wright sarı kart gördü.45. dakikada İstanbulspor'da Mehmet Yeşil sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde Antalyaspor, Fernando ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor'da Sinan Gümüş yerini Houssam Ghacha'ya bıraktı.50. dakikada İstanbulspor’da Eduard Rroca sarı kart gördü.56. dakikada İstanbulspor’da Valon Ethemi oyundan çıktı.Yerine Kristal Abazaj oyuna girdi.62. dakikada İstanbulspor’da kaptan Eduard Rroca ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.63. dakikada Antalyaspor’da Shoya Nakajima yerini Luiz Adriano’ya bıraktı.64. dakikada Antalyaspor’da Sam Larsson sarı kart gördü.

   65. Dakikada İstanbulspor’da Jetmir topallı ve Ali Yaşar oyundan çıktılar.Yerine Melih Kabasakal ve Duhan Aksu oyuna girdiler.68. dakikada Antalyaspor’da Houssam Ghacha sarı kart gördü.71. dakikada İstanbulspor’da David Jensen sarı kart gördü.76. dakikada Antalyaspor’da Ufuk Akyol ve Sam Larsson oyundan çıktılar.Yerine Soner Aydoğdu ve Gökdeniz Bayraktar oyuna girdiler.78. dakikada İstanbulspor’da Emir Kaan Gültekin ve Oğuzhan Berber oyundan çıktılar.Yerine İbrahim Yılmaz ve Kağan Bağış oyuna girdiler.89. dakikada İstanbulspor'da Okan Erdoğan sarı kart gördü.90. dakikada Antalyaspor'da Ömer Toprak  yerini Veysel Sarı'ya bıraktı.90+2. dakikada istanbulspor'da Muammer Sarıkaya sarı kart gördü.90+7. dakikada Antalyaspor Veysel Sarı ile skoru 2-1 yaptı.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor evinde İstanbulspor’u 2-1 yendi.Bu sonuçla Antalyaspor puanını 10 yaparken, İstanbulspor 8 puanda kaldı.

Antalyaspor:Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Ömer Toprak, Christian Luyindama, Fernando, Ufuk Akyol, Shoya Nakajima, Sinan Gümüş, Haji Wright, Sam Larsson  

Teknik Direktör.Nuri Şahin

İstanbulspor.David Jensen, Mehmet yeşil, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Adil Mehremic, Eduard Rroca, Muammer Sarıkaya, Emir Kaan Gültekin, Valon Ethemi, Jetmir Topalli

Teknik Direktör:Osman Zeki Korkmaz

Son Güncelleme: 21.10.2022 22:25
Anahtar Kelimeler:
Antalyasporİstanbulspor
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