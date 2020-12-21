21 Aralık 2020 Pazartesi 21:08
Antalyaspor 2- Kayserispor 0
Fraport TAV Antalyaspor
evinde oynadığı karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor
'u 2-0 yendi.Karşılaşmanın 37. dakikasında Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Amilton, kaleci Doğan Alemdar'ın sağından topu ağlara gönderdi: 1-0.40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında Fredy, ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Fraport TAV Antalyaspor, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.Bu galibiyetin ardından puanını 17'ye yükselten ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor 12. sıraya yerleşirken, konuk ekip Hes Kablo Kayserispor ise 10 puanla kendisine 18. sırada yer buldu.