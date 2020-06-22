Antalyaspor 3- Çaykur Rizespor 1

Antalyaspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.Antalyaspor evinde oynadığı karşılaşmada Çaykur Rizespor'u 3 -1 yendi. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1’lik skorla kazandı. Antalyaspor’a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sinan Gümüş, 73. dakikada penaltıdan Jahovic ve 76. dakikada Erdan Adem Gülüm kaydetti. Rizespor’un tek sayısı ise 90+9’da penaltıdan Skoda ile geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Antalyaspor 36 puana yükseldi ve 9. sırada yer aldı. Kümede kalma mücadelesindeki Rizespor ise son 4 maçta 3. yenilgisini aldı ve 28 puanda kaldı.