Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Antalyaspor 3- Çaykur Rizespor 1

Antalyaspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 23:04
Antalyaspor 3- Çaykur Rizespor 1

Antalyaspor 3- Çaykur Rizespor 1

   Antalyaspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.Antalyaspor evinde oynadığı karşılaşmada Çaykur Rizespor'u 3 -1 yendi. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1’lik skorla kazandı. Antalyaspor’a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sinan Gümüş, 73. dakikada penaltıdan Jahovic ve 76. dakikada Erdan Adem Gülüm kaydetti. Rizespor’un tek sayısı ise 90+9’da penaltıdan Skoda ile geldi.

  Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Antalyaspor 36 puana yükseldi ve 9. sırada yer aldı. Kümede kalma mücadelesindeki Rizespor ise son 4 maçta 3. yenilgisini aldı ve 28 puanda kaldı.

Son Güncelleme: 22.06.2020 23:08
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporÇaykur Rizespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'a Alanya'da son dakikada  şoku
Trabzonspor'a Alanya'da son dakikada  şoku
Konyaspor 2-2 Sivasspor
Konyaspor 2-2 Sivasspor
Galatasaray ağır yara aldı, Galatasaray 3 - Gaziantep 3
Galatasaray ağır yara aldı, Galatasaray 3 - Gaziantep 3
Kasımpaşa 2 - Fenerbahçe 0
Kasımpaşa 2 - Fenerbahçe 0
Beşiktaş'tan gol şov
Beşiktaş'tan gol şov
Kayserispor 2-  Gençlerbirliği 0
Kayserispor 2-  Gençlerbirliği 0
Akhisarspor’da corona virüsü şoku
Akhisarspor’da corona virüsü şoku
Başakşehir Ankara deplasmanından lider döndü
Başakşehir Ankara deplasmanından lider döndü
Lider Trabzonspor kupada Fenerbahçe'yi eleyerek finale adını yazdırdı
Lider Trabzonspor kupada Fenerbahçe'yi eleyerek finale adını yazdırdı
Dünya futbola kavuşurken Messi oyuna dönüşünü anlatıyor
Dünya futbola kavuşurken Messi oyuna dönüşünü anlatıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim